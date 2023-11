Tak odlišné vlády nikdy nebyly. Ficovu cestu provázely úsměvy, vztahy ale ochladno

Jak bývá zvykem, slovenský premiér Robert Fico na svou první zahraniční návštěvu po svém zvolení vyrazil do Česka. Na setkání s jeho českým protějškem Petrem Fialou si oba politici pochvalovali nadstandardní vztahy mezi oběma zeměmi. Podle analytiků však dochází k jejich razantnímu ochlazení.

Na pozadí přívětivých slov a gest, které provázely setkání Fialy s Ficem, se podle analytiků obě země od sebe hodnotově vzdalují. "Nikdy od rozpadu Československa nebyly v Česku a na Slovensku tak odlišné vlády jako nyní," říká politolog z Masarykovy univerzity Marek Rybář.

Jeden z nejzásadnějších rozdílů obou zemí spočívá v postoji k Ruskem napadené Ukrajině. Fico hned po svém jmenování premiérem rozhodl o zastavení vojenské pomoci, zatímco Česko patří k nejvýznamnějším spojencům Ukrajiny.

Přesto Fico při páteční návštěvě prohlásil, že rozdíly mezi oběma zeměmi v této otázce nevidí. "Jen nevěříme ve vojenské řešení konfliktu na Ukrajině. Konflikt je zamrznutý. Je lepší deset let jednat v míru než nechat umírat lidi," pronesl.

Podle premiéra Fialy rozdíly v hodnotách neopravňují zástupce obou států, aby vzájemně nespolupracovali. Politolog Rybář se ale obává, že oba státy se začínají lišit natolik, že se dosud výjimečné vztahy mezi oběma zeměmi mohou narušit.

Fico kromě zastavení vojenské pomoci Ukrajině krátce po svém zvolení zamezil novinářům z některých médií vstup na Úřad vlády a přerušil s nimi jakoukoliv komunikaci. Kromě toho staronový slovenský premiér dlouhodobě útočí na neziskové organizace.

Analytička Pavlína Janebová z Asociace pro mezinárodní otázky se proto domnívá, že Ficovým plánem je potlačení občanské společnosti na Slovensku. "Na diplomatické úrovni existuje spousta způsobů, jak se vůči tomuto může Fiala vymezit, při osobním jednání je prostor pro otevřenost," myslí si. Na tiskové konferenci ale český premiér omezování médií na Slovensku nechtěl hodnotit.

Ficova vláda získala v úterý důvěru. Tím, že na svou první zahraniční cestu zamířil právě do Česka, navazuje na dlouhodobou tradici výjimečných vztahů obou států i společnou historii či kulturu.

Podle analytičky Janebové to však už nemusí platit. "Letošní slovenské volby jsou posledním důkazem toho, že si společensky podobní vlastně nejsme. Obě společnosti mají odlišné priority, zjevně se rozhodují i ve volbách podle jiných motivací," říká. Podle ní čeští politici pokládali dobré vztahy se Slovenskem za samozřejmé a nevěnovali pozornost vývoji, kterým Slovensko směřuje.

Slovní přestřelky mezi politiky

Komunikaci slovenského premiéra s nejvyššími českými představiteli provázelo napětí, ještě než do Česka poprvé zamířil. Začalo už zkraje letošního roku, když Fico komentoval zvolení Petra Pavla prezidentem. "Pan generál ukázal za dva dny přesně, co je, kdo je. Hned věděl, komu má telefonovat a že Ukrajina patří do NATO. Dnes už nikdo nemůže pochybovat, kdo za ním je, kdo ho tlačil dopředu, jak ho vymysleli," pronesl tehdy Fico.

V době předvolební kampaně do parlamentních voleb na Slovensku se naopak Pavel vymezil vůči slovenskému premiérovi. Prohlásil, že by Ficovo vítězství mohlo vést k narušení vztahů mezi Českem a Slovenskem.

Poté co Fico vyhrál parlamentní volby na konci září, došlo z české strany k dalším netradičním gestům. Vládní politici nepogratulovali jmenovitě přímo vítězi voleb, jak je zvykem.

Českého premiéra Fialu zase Fico letos kritizoval za vměšování do vnitřních záležitostí Slovenska v souvislosti s jeho výroky o možném ukončení slovenské vojenské podpory Ukrajiny. "Pan premiér Fiala prohlásil, že nepovažuje za úplně šťastné, kdyby Slovensko přestalo s vojenskými dodávkami na Ukrajinu. Nesluší se komentovat suverénní rozhodnutí suverénního státu," uvedl Fico.

Konec jednoty v EU

V praxi může zhoršení vztahů podle politologa Rybáře vést ke snížení spolupráce na společných stanoviscích v Evropské unii i jiných sdružení. "Doteď se obě vlády na sebe mohly spolehnout, byly přirozenými partnery, což se v krátkodobém časovém horizontu může změnit. V praxi se sníží kontakty mezi politiky na nejvyšší úrovni," míní.

Pokud budou rozdíly mezi českou a slovenskou vládou pokračovat, může se stát, že oficiální slovenská politika bude mít blíže k Maďarsku než k Česku, což by podle politologa ovlivnilo fungování Visegrádské čtyřky. Na občany či firmy by to ale nemělo mít vliv, ekonomiky jsou totiž velmi silně provázané.

Slovensko je pro Česko důležitým partnerem. Podle historika Marka Junka kvůli tomu naopak nedojde k situaci, kdy by vzájemné vztahy spadly na bod mrazu. "Je možné, že slovní přestřelky ze strany českých vládních představitelů měly hrát roli symbolu, který měl dát Ficovi na vědomost, že jakmile bude dělat některé kroky, se kterými nesouhlasíme, můžeme vzájemné vztahy potlačit," vysvětluje.

Fico se v Praze sejde také s prezidentem Petrem Pavlem a s lídrem opozičního hnutí ANO expremiérem Andrejem Babišem. V plánu má i setkání s exprezidentem Milošem Zemanem.