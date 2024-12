Sepsali příběhy obětí střelby. Z jejich rozesmátých tváří se nám svírá srdce, říkají

Nepřipomínejme čin, který nás zasáhl, ale vzpomínejme na ty, které jsme ztratili. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v sobotu prožívá první výročí tragické střelby, při které zemřelo čtrnáct studentů a pedagogů. Dnes už známe jejich jména a tváře. A to i díky pracovníkům univerzity, kteří shromáždili jejich příběhy. Nyní vzpomínají, jak je celou dobu provázel nepopsatelný smutek.

Aneta pocházela z malé obce Litíč nedaleko východočeské Jaroměře. Ráda tancovala, jezdila na tábory mladých hasičů na Kamenci, cestovala nebo četla knihy. Po maturitě začala studovat obor jazyky a komunikaci s neslyšícími na Univerzitě Karlově. Chtěla pomáhat lidem s handicapem.

To už ale nestihla. Její život vyhasl 21. prosince 2023 při tragické střelbě na Filozofické fakultě. Bylo jí dvacet let.

Než střelec obrátil zbraň proti sobě, stihl zavraždit třináct dalších lidí. Evu, Jana, Ada, Lucii, Lenku, Kláru, Adama, Magdalenu, Sáru, Agátu, Terezu, Elišku a Lucii. Týden předtím v Klánovickém lese zastřelil muže i jeho dítě v kočárku. Dvacet pět lidí na fakultě zranil, nesčetně mnoho dalších v důsledku střelby trpí psychickými problémy.

Zavzpomínat na zesnulé pomáhá letos vydané speciální číslo univerzitního magazínu Forum. O vrahovi v něm čtenář nenajde ani zmínku. Místo toho zde nalezne oslavu životů obětí z pera jejich blízkých. A vzpomínky, často veselé, ač jde z řádek jasně znát zármutek.

"Pietní speciál věnovaný tragédii na Filozofické fakultě a medailonkům obětí byl pracovně to nejsmutnější, co jsme kdy s kolegyněmi a kolegy dělali," vzpomíná nyní na tvorbu materiálu, který je dostupný i online, šéfredaktorka časopisu Forum Tereza Kůstková. "Nad fotografiemi rozesmátých tváří těch, které jsme ztratili, se mi opakovaně svíralo srdce," dodává.

Sama vzpomíná, jak se ještě v den střelby v šoku vrátila s kolegy do práce, aby narychlo upravili univerzitní web a poskytovali informace pro zasažené. "Zároveň mě po celou dobu - a částečně to trvá dodnes - provázel nepopsatelný smutek, lítost nad zbytečně zmařenými životy, obrovský soucit s pozůstalými," popisuje své pocity Kůstková.

Citlivá komunikace

Nápad dát dohromady medailonky obětí vzešel od členky kolegia rektorky Lenky Henebergové, která s pozůstalými průběžně komunikovala a zjišťovala, jakou připomínku jejich zesnulých blízkých by si přáli. Univerzita Karlova po tragické události žádala média, aby respektovala soukromí pozůstalých. O to se snažili i pracovníci univerzity, s pozůstalými komunikovali výhradně mailem.

"Důvodem bylo je co nejméně zatěžovat. Je to pro ně stále obrovsky citlivé téma. Připravili jsme tedy rámcové zadání, co od pozůstalých pro přípravu medailonků potřebujeme. Zároveň jsme respektovali, že každý byl schopen sdílet právě to a právě v takovém rozsahu, jak v tu chvíli dokázal," vysvětluje Kůstková.

"V bezprostředních dnech a týdnech po tragédii, ale i v průběhu celého roku, jsme měli možnost pozorovat mnoho krásných projevů společenské sounáležitosti. Díky tomu jsme se setkali s tím, že se aktivovala vysoká míra naděje, že nejsme sami a že je kolem nás mnoho těch, kteří chtějí pomáhat," uvedl Jan Tesárek, koordinátor Centra resilience, jehož cílem je budování odolnosti univerzitní komunity po krizových situacích.

Oběti připomene pieta i koncert

Univerzita Karlova uctí při příležitosti prvního výročí střelby pietou u památníku na náměstí Jana Palacha. Tu zahájí minuta ticha, poté budou moct lidé pokládat květiny a svíčky k památníku střelby - tři metry vysokému pískovci, který fakulta představila v červnu při připomenutí půl roku od tragédie.

Ten byl původně představený jako dočasný, na místě by ale měl zůstat déle, než se původně očekávalo. Univerzita měla nejdříve povolení do 21. prosince, fakulta jedná o prodloužení o několik let.

"Kromě toho Filozofická fakulta Univerzity Karlovy poskytuje podporu své doktorandce hudební vědy Martině Vídenové a jejímu týmu v organizaci benefičního koncertu Rok poté, který se odehraje v kostele Nejsvětějšího Salvátora v Praze," řekl ČTK koordinátor komunikace fakulty Ondřej Dufek. Koncertu se podle něj zúčastní i prezident Petr Pavel, živě by ho měly vysílat Česká televize a Český rozhlas. Benefiční koncert bude jen pro zvané hosty.

