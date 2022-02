Vyrobit film a nepoškodit životní prostředí. O zelené natáčení se pokoušel i Zátopek

Místo plastového nádobí keramické, místo auta jízdenka na vlak. Ekologické trendy začínají pronikat i do filmového průmyslu. Mnoho produkcí se před natáčením i během něj snaží zajistit, aby vyprodukovaly méně odpadu a nepřispívaly k celkovému znečištění. Podobný cíl měl i český film Zátopek, ačkoliv jeho zástupci připouští, že to nebylo vůbec snadné.

Výroba filmů ještě do nedávné doby nepatřila k činnostem, které by byly zvlášť ohleduplné k životnímu prostředí. Vysoce výkonná světla a další drahá technika spotřebovávala mnoho energie, svoz celého štábu na místo natáčení zase pohonné hmoty. To se však mění a ekologické trendy se dostávají i do tohoto odvětví.

"Lidé kolem filmu a televize obecně na témata udržitelnosti slyší a považují je za důležitá," myslí si vedoucí udržitelného natáčení a obsahu televize Nova Hana de Goeij, která se domnívá, že se ekologická pravidla stanou brzy ve filmovém průmyslu běžným standardem.

Upozorňuje totiž, že mnoho zahraničních partnerů již při podpisu smlouvy u jakéhokoliv filmu vyžaduje, aby produkce vyplnila kalkulačku uhlíkové stopy a podnikla všechny možné kroky, aby vliv na životní prostředí byl co nejnižší. Britská BBC dokonce od dané produkce nic nekoupí, pokud nemá spočítaný dopad natáčení na přírodu.

O to, udělat své natáčení co nejvíce zelené, se pokoušel i český snímek Zátopek, který se snažil probojovat do užšího výběru letošních oscarových nominací za nejlepší zahraniční film. Daria Špačková z agentury Lucky Man Films, která měla produkci Zátopka na starosti, ale přiznává, že snažení se o snížení uhlíkové stopy nebylo snadné.

"Celému štábu se tato myšlenka velice líbila. I když je pravda, že ke všem pracovním úkolům a stresům, které tradičně přípravy tak velkého filmu provázejí, to byla nemalá dávka dalších povinností a jednání navíc," připouští Špačková.

Jiný tak byl při natáčení například catering. Balené vody nahradily vodní fontány a omyvatelné kelímky. Štáb i herci měli vlastní lahve na pití, nosili si ale i vlastní hrnky a termosky na kávu a čaj. Uhlíkovou stopu se produkce snažila snížit také dopravou herců a štábu do Brna, kde se natáčelo, místo auty vlakem. Všechny pak ubytovali v bezprostřední blízkosti natáčení tak, aby se počet využívaných aut snížil na minimum.

Ačkoliv Špačková neupřesnila, o kolik film ekologická opatření prodražila, upozorňuje, že nejde o levnou záležitost. "Hodně času a práce nám při přípravách Zátopka zabralo hledání způsobů, které by nám pomohly tyto změny zafinancovat. K našemu údivu pro to neexistovala v té době pro filmové prostředí žádná podpora, ať už od státních či evropských institucí," stěžuje si Špačková.

Obává se tak, že bez finanční podpory a motivace je snaha o komplexnější a důslednější řešení nemožná a filmový průmysl se bude v této oblasti vydávat jen po malých dílčích krocích.

To Německo od roku 2022 počítá s tím, že kdo bude chtít využívat finanční pobídky pro filmaře, bude muset počítat i uhlíkovou stopu natáčení a pokusit se ji co nejvíce snížit.

Český Státní fond kinematografie zatím tak daleko jít nechce, ačkoliv připouští, že od loňského roku začíná sledovat, jak se jednotlivé projekty vyrovnávají s výzvou udržitelnosti životního prostředí. "Tento aspekt zatím není kritériem pro rozhodování rady fondu, která tímto chtěla hlavně deklarovat, že se toto téma snaží zviditelnit a přimět žadatele o tom vůbec začít při natáčení přemýšlet," říká mluvčí fondu Jiří Vaněk.

V Česku ekologické natáčení prosazuje Asociace producentů v audiovizi, která vydala Manuál zeleného natáčení. V něm mimo jiné upozorňuje, že téma ekologie se může dostávat i přímo do filmu. Postavy například mohou přímo v rámci scény třídit odpad, jezdit po městě na kole nebo nakupovat s látkovými taškami místo plastovými.

V zahraničí již produkce začínají běžně využívat služeb takzvaného envirokonzultanta, který má za úkol připravit plán udržitelnosti a dohlížet při natáčení na jeho plnění. V Česku tuto pozici zavedla televize Nova. Podle Hany de Goeij, která tento post zastává, se plány daří plnit. "Jediným nepřítelem je samozřejmě čas, protože přípravy i natáčení jsou často časově dost vypjaté," popisuje de Goeij.