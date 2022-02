Šéfka TOP 09: Klimatická změna je fakt. Kdo to popírá, pohybuje se v rovině mýtů

Předsedkyně sněmovny Markéta Pekarová Adamová se ve středu vrátila ze seznamovací cesty v Bruselu. Na šéfku vládní TOP 09 a také předsedu Senátu Miloše Vystrčila (ODS) si udělaly čas špičky EU a NATO. Šéf aliance Jens Stoltenberg a předsedkyně komise Ursula von der Leyenová měli oběma předat zprávu, že nová česká vláda v nich má přátele a může počítat s jejich pomocí během předsednictví EU.

Pád vlády během prvního českého předsednictví EU v roce 2009 vás údajně přiměl vstoupit do politiky. Je to pravda?

Je to tak. Tehdy mi vadilo všechno, co dělal Jiří Paroubek (expremiér za ČSSD). Policejní zásah proti technoparty CzechTech a shození vlády během předsednictví byly takové dvě poslední kapky. Tehdy jsem podala přihlášku do TOP 09.

Jaké jsou vaše ambice pro druhé předsednictví EU, na kterém se budete podílet?

Bylo by malou ambicí jenom nezopakovat ostudu. Je tu spousta témat, která bychom měli zvedat, a já to dělat budu. Například přechod na čistější ekonomiku nebo podpora Ukrajiny a dalších zemí Východního partnerství, které chtějí posilovat vazby se západní Evropou.

O potřebě šetrnějšího přístupu k životnímu prostředí jste v Bruselu mluvila opakovaně, nejen po schůzce s eurokomisařem pro klima Fransem Timmermansem. Je to téma, na které se chcete zaměřit?

Zelená politika je jedna z nejzásadnějších otázek dneška. Klimatická změna je fakt, a kdo to v roce 2022 stále popírá, pohybuje se v rovině mýtů a dezinformací. Bohužel se jich u nás na tohle téma nabaluje dost, některé hlasy o zelené politice mluví jako o šílenství. Mně záleží na tom, abychom k této věci přistupovali věcně.

Slovo "šílené" použil ve spojení s Green Dealem (Zelená dohoda pro Evropu, která je zaměřená na ochranu klimatu - pozn. red.) expremiér Andrej Babiš (ANO). Vyjadřují se tak ale i zástupci vaší koalice, konkrétně členové ODS. Co ve vztahu k environmentální politice bude platit, pokud dominantní hlasy jsou spíše tyto?

Nesouhlasím s tím, že jde o dominantní názor. I v těch stranách jde o poměrně marginální hlasy, které nelze vydávat za mainstream, a to ani u ODS. Pro média jsou atraktivní ty kritické, provokativní komentáře. Stačí si přečíst programové prohlášení vlády, tam je ten půdorys jasně daný.

My říkáme, že chceme vsadit na obnovitelné zdroje, chceme pomoci domácnostem k energetické soběstačnosti podporou fotovoltaiky, chceme ekologičtější zemědělství.

Kriticky se vůči zelené politice staví i premiér Petr Fiala (ODS). Opakovaně prohlásil, že je pro něj "nepřijatelný" odchod od spalovacích motorů, jak to navrhla Evropská komise, a bude proti němu "bojovat". A premiér je dominantní hlas.

Petr Fiala reflektuje obavy lidí, že nebudou moct po roce 2035 jezdit svým dieselovým autem, protože dostupnost elektromobilů pro ně není reálná. Já se s ním neshodnu, protože vnímám, že ten problém je jinde, samy automobilky mají mnohdy ambicióznější plány, než je rok 2035.

Green Deal je ale celá paleta témat a tam se shodneme. Musíme víc dbát na vysvětlování české veřejnosti, co všechno to je.

Problémy uvnitř středoevropské čtyřky

TOP 09 hájila před volbami udělat krok směrem k přijetí eura v Česku, sama jste coby nová předsedkyně strany řekla, že se chcete o euro zasadit. Tato koalice to ale neplánuje. Podobně vaše strana hájila kritičtější přístup k Polsku a Maďarsku, programové prohlášení vlády ale ponechává Visegrádu prioritní postavení v evropské politice Česka. Jste s tím spokojená coby šéfka koaliční strany?

Co se týče eura, hlásíme se k plnění maastrichtských kritérií.

Ta Česko plní dlouhodobě.

Teď aktuálně ne, kvůli dluhu, který udělala předchozí vláda. My se chceme k jejich plnění vrátit, což je krok směrem k eurozóně. Navíc jsme se v koalici shodli, že firmám umožníme účtování v eurech, což je také docela konkrétní příslib.

Pokud jde o Visegrád, také nevnímám, že by to byla rezignace na náš přístup. Nechceme jen z visegrádské čtyřky odcházet. Vždycky je lepší zůstat u jednoho stolu s tím, že jeho chování chcete změnit. Viktor Orbán dělá čím dál víc problematických kroků a my jako TOP 09 to reflektujeme.

Viktor Orbán dnes de facto podpořil střelbu do občanů Kazachstánu a příjezd ruské armády.



Maďarsko se nerovná Viktor Orbán, žije tam mnoho občanů, kteří s podobnými výroky mají problém a ty podporuji a vždy podporovat budu. — Markéta Pekarová Adamová (@market_a) January 10, 2022

Nová vláda opakovaně podpořila Ukrajinu, poslali jsme jí i zbraně. Maďarský premiér Viktor Orbán jel tento týden do Moskvy za Vladimirem Putinem a podle Polska Maďarsko blokuje účast Ukrajiny na kybernetické obraně NATO. Mělo by Česko využít platformy visegrádské čtyřky a snažit se chování Orbána vůči Ukrajině změnit?

Toto by nemělo zaznít z jednoho členského státu, měla by to být pozice zbytku EU nebo NATO, aby ten tlak byl efektivní.

Někdo to jedné nebo druhé organizaci musí navrhnout. Měla by to udělat česká vláda?

Já nechci vládě dávat úkoly přes média. Můj názor na Viktora Orbána je ale veřejně známý.

Otisk v zelených tématech

Daří se vám prosazovat evropské priority TOP 09 ve vládě?

Jsem přesvědčená o tom, že náš hlas je slyšet a že děláme maximum pro to, aby ho kolegové brali jako relevantní.

Co je váš konkrétní otisk v evropské politice Fialovy koalice?

Myslím, že je to právě přístup k otázkám ochrany životního prostředí. Všechna vládní východiska v této oblasti, mimochodem kladně hodnocená experty na ekologii, nesou náš otisk.

Měla byste jako mladá politička více zvedat témata jako přísné protipotratové zákony v Polsku, které vedly k úmrtí už dvou polských žen? Na Twitteru jste se k tomu kriticky vyjádřila.

Já k tomu nemlčím. Přístup polské vlády k interrupcím je pro mě těžko přijatelný. Podepsala jsem výzvu poslanců směrem k polské vládě, kterou iniciovala pirátská kolegyně. Náš poslanec Michal Zuna si vzal téma sexuálního násilí za své. Měli bychom být v téhle věci vůči Polsku aktivní, ale jsme na začátku volebního období.

Ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) odložil ratifikaci Istanbulské úmluvy o potlačování násilí na ženách. K řešení tohoto tématu se Česká republika zavázala v EU v rámci předsednického tria. Budete chtít, aby Pavel Blažek svoje rozhodnutí přehodnotil?

Jak pozoruju kulturní války v určité části našeho politického spektra, myslím si, že je taktičtější snažit se naplňovat jednotlivé věci z té úmluvy, které jsou doporučovány a máme je i v programovém prohlášení, než se vyčerpávat na ratifikaci textu, který už uchopila dezinformační scéna. Dívám se na to realisticky. Budu o tom ale s kolegou Blažkem mluvit.

Konec snahám vyhovět euroskepsi

Před volbami jste se vymezovali vůči Andreji Babišovi. Co teď bude ta změna v evropské politice, kromě toho, že odpadl problém se střetem zájmů?

Už jen to, že moje druhá zahraniční cesta ve funkci a navíc společná se šéfem Senátu Milošem Vystrčilem vedla do Bruselu, je změna. Ta cesta byla promyšlená, chtěli jsme ukázat, že se nestavíme k evropským tématům zády. Odezva z Evropské komise a z parlamentu byla velmi pozitivní. Ursula von der Leyenová, Frans Timmermans a další řekli, že nám pomohou s předsednictvím.

Myslím, že na domácí půdě bychom měli hlavně opustit snahu vyhovět za každou cenu české euroskepsi. Měli bychom být lídry teze, že členství v EU je pro nás přínosné po všech stránkách, a nezužovat to na dotace.

Máte představu, jak o tom komunikovat s lidmi?

Musíme mluvit o konkrétních věcech, které dopadají na jejich život. "Trh bez bariér" možná zní někomu libě, ale řada lidí neví, co si pod tím má představit. Možná by pomohlo, kdyby víc Čechů chodilo do Evropy na zkušenou. Podíl Čechů v institucích EU je podprůměrný, měli bychom tu příležitost víc využít a podporovat. O tom chci s mladými lidmi mluvit, na to se chci zaměřit.