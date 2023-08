Nerudová je blízko dohodě se STAN. Vypadá to dobře, říká Rakušan k její kandidatuře

Otázka, za koho a kam bude kandidovat někdejší uchazečka o Hrad Danuše Nerudová, se postupně vyjasňuje. Předseda Starostů a nezávislých Vít Rakušan naznačil, že je blízko dohodě s jeho hnutím. "Vypadá to dobře," sdělil Aktuálně.cz ohledně její kandidatury do Evropského parlamentu za STAN. Sama Nerudová je na dovolené a nechce tuto záležitost komentovat.

Kam by mohla Danuše Nerudová zamířit, se řeší prakticky od začátku letošního roku, kdy nepostoupila do druhého kola prezidentských voleb. Zájem o ni veřejně či v kuloárech projevovalo hned několik politických stran a hnutí. Bývalá rektorka Mendelovy univerzity v Brně většinou odkazovala na to, že se ještě nerozhodla. Za nejpravděpodobnější ale označovala možnost jít příští rok do evropských voleb.

Předseda Starostů a nezávislých Vít Rakušan se nyní v rozhovoru pro Aktuálně.cz vyjádřil, že by mohla kandidovat za jeho hnutí. "Paní Nerudová je především oslovena, aby byla u nás na této kandidátce. A troufám si říct, že to vypadá dobře. Vyčkejte," prohlásil. Vicepremiér a ministr vnitra také řekl, že jeho hnutí půjde do eurovoleb s názvem "Starostové a osobnosti pro Evropu".

Na jakém místě kandidátky by ekonomka byla, ještě není rozhodnuto. Vít Rakušan sdělil Aktuálně.cz, že by se o tom jednalo. Jedničkou by mohla být ona, nebo místopředseda STAN Jan Farský, který dostal za úkol kandidátní listinu připravit.

Danuše Nerudová kandidaturu sice připouští, ale dává si pozor, aby nenaznačila, za koho to bude. "Jsem nyní na dovolené, svou politickou budoucnost nechci zatím komentovat," uvedla politička, která v prvním kole prezidentských voleb získala necelých 14 procent hlasů a podařilo se jí oslovit hlavně mladé lidi. Jejich přízeň alespoň na sociálních sítích neztrácí. O její služby dříve veřejně projevila zájem i předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

Boj o křeslo eurokomisaře

O Nerudové se mezitím spekuluje jako o možné české eurokomisařce, o post v klíčové unijní instituci se však patrně svede boj. Europoslanec za ODS Alexandr Vondra dal najevo, že má výhrady k dřívější dohodě ve vládní pětikoalici, podle které by měli eurokomisaře nominovat Piráti společně se Starosty a nezávislými. "Já jsem u takové dohody nebyl," řekl v médiích.

Šéf STAN Vít Rakušan ale namítá, že taková dohoda vznikla a on v žádném případě nepočítá s tím, že by ji partneři, tedy včetně Vondry, nerespektovali. "U této dohody byla vyjednávací sestava STAN ve složení: já, Petr Gazdík a Věslav Michalik. Myslím, že to bylo jasně dáno a stvrzeno podáním ruky premiéra Petra Fialy," uvedl Rakušan.

Na konkrétní dotaz, zda by to nakonec nemohla být třeba Danuše Nerudová, stočil řeč opět k volbám do Evropského parlamentu. "My se teď chceme soustředit na evropské volby. Tam chceme uspět. A úspěch v evropských volbách nám určitě dává legitimitu přijít se silným kandidátem na eurokomisaře," dodal Rakušan.

Rozhovor s ministrem vnitra a předsedou STAN Vítem Rakušanem vyjde na Aktuálně.cz ve čtvrtek.