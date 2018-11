Írán neuspěl s žádostí o vydání podnikatele Zadeha. Je to nepřípustné, rozhodl soud

před 12 minutami

Vydání Íránce s českým občanstvím Shahrama Abdullaha Zadeha do Íránu je nepřípustné, rozhodl ve čtvrtek Krajský soud v Brně. Řekla to mluvčí soudu Eva Angyalossy, potvrdil to i Zadehův advokát David Zahumenský. Írán tak neuspěl se svojí žádostí, kterou k soudu formálně podalo krajské státní zastupitelství.

Zadeh v Česku čelí dvěma obžalobám, jednak kvůli miliardovým daňovým únikům, jednak ho zastupitelství viní i z ovlivňování svědků. Rozhodnutí soudu není pravomocné, lze proti němu podat stížnost. "Dozvěděli jsme se, že těch žádostí z íránské strany nebo jejich doplňování bylo více, soud ale zatím nic v tomto směru řešit nemusel, nebyly uznány jako kvalifikované. Tohle je první rozhodnutí soudu o vydání, či nevydání pana Zadeha do Íránu," uvedl Zahumenský. Írán na Zadeha vydal na jaře 2015 zatykač kvůli obchodním sporům podnikatele v Dubaji. Vedl je s někdejším společníkem, jenž na něj později podal v Teheránu trestní oznámení. Zadeha kvůli mezinárodnímu zatykači na začátku února 2016 v Brně zadržela policie v momentě, když byl po dvou letech propuštěn z vazby na rekordní kauci 150 milionů korun. Státní zástupce tehdy pro Zadeha kvůli žádosti Íránu navrhoval další uvalení vazby, soud ale o několik dní později návrh zastupitelství zamítl a Zadeha propustil. Čtvrteční jednání bylo neveřejné. "Můj klient především nechápe, proč se tohle donekonečna řeší," uvedl advokát. Doplnil, že proti rozhodnutí je možné podat stížnost, kterou by následně posuzoval olomoucký vrchní soud. Státní zástupce se podle něj této možnosti vzdal, Zadeh si ponechal lhůtu kvůli tomu, aby měl k dispozici písemné odůvodnění rozhodnutí. Zadeh a dalších 14 lidí v Česku čelí obžalobě, že při dovozu pohonných hmot ošidili stát o 2,5 miliardy korun. Podnikatel byl kvůli této kauze ve vazbě od března 2014 do února 2016. V prosinci téhož roku ale putoval do cely znovu, tentokrát kvůli údajnému ovlivňování svědků. Opakovaně usiloval o propuštění, soudy mu však dodnes nevyhověly. Ani jeden z případů soudy dosud neuzavřely.