Vesnice pro lůzu a deratizace havěti. Radikální kampaň v Mostě bude řešit policie

Praha/Most - S ostrou rétorikou přišli ve svých programech a předvolebních sloganech obyvatelé Mostu. "Jen deratizační prostředky na tu havěť nestačí!" stojí například na plakátcích uskupení Otevřená radnice Most, kde pózují kandidátky v oranžových vestách s čisticími prostředky. Společně s dalším materiálem, hlásajícím "nulovou toleranci nepřizpůsobivým", jej minulý týden vyvěsil na Facebook jeden z kandidátů. Podle kritiků jde o rasistická hesla a nejspíše se jimi bude muset zabývat policie.

Uskupení Otevřená radnice Most, které vede do voleb bývalý náměstek ministra průmyslu a obchodu Karel Novotný, se brání, že slogan naráží na štěnice, potkany nebo šváby, kteří se prý v mosteckých domech přemnožili.

"Zároveň je to opis pro stav, kdy se lidé musí vyhýbat exkrementům na společných chodbách, obávat se, co k nim doputuje z bytu souseda, který patří mezi nepřizpůsobivé a paradoxně je stále v podstatě chráněn," tvrdí dvojka kandidátky, Kamil Novotný s tím, že je potřeba "změnit k těmto lidem přístup".

Lídr hnutí Karel Novotný na sebe upozornil už loni v září, kdy ve facebookové diskusi přirovnal Romy k medúzám, jelikož jsou "otravní a k ničemu". Po výtkách spolustraníků z ČSSD vystoupil. Slogan je podle něj zkratkou pro problém se štěnicemi, šváby a potkany, který obyvatele Mostu dlouhodobě sužuje. "Chceme iniciovat, aby deratizace a dezinsekce proběhla pod patronací města ve všech bytových domech v celém městě," napsal Aktuálně.cz Novotný.

Ani tentokrát jeho slova zřejmě nezůstanou bez odezvy. Například lídr litvínovské kandidátky Sdružení pirátů, zelených a nezávislých Petr Globočník se kvůli sloganům o havěti chystá podat trestní oznámení. Vysvětlení, že se tím myslí štěnice a krysy, označuje za nejapnou hru na schovávanou a trapné vymlouvání.

"Otevřená radnice to přestřelila, označení je mimo mísu a vyzývají tím k akcím proti skupině obyvatel, čímž přispívají k radikalizaci společnosti," říká Globočník.

Trestní oznámení na sdružení v úterý podá také nezávislý kandidát do Senátu za Chomutovsko Petr Jano.

"Jako teolog a člověk hluboce věřící nemohu takové jednání připustit. V uplynulých letech jsme viděli různé útoky politiků na Romy. Tento však je svou agresivitou, když vyzývá k fyzické likvidaci Romů, daleko za hranou toho, co by měla společnost tolerovat. Není nadále možné tolerovat vyprázdnění politických idejí a rezignaci na program, který se zaměňuje za prázdné, v tomto případě otevřeně rasistické fráze, vybízející k násilí proti skupině obyvatel," uvedl Jano.

Pozornost vzbudil i program sdružení Mostečané Mostu, které před osmi lety získalo ve volbách 51 procent a v těch minulých se dostalo do opozice. Jako první bod svého "desatera" uvádí zřízení "vesnice pro lůzu". "Vytěsníme nepřizpůsobivé z města, zavedeme bezdoplatkové zóny ve všech ohrožených bytových okrscích," stojí v dodatku sdružení provázaného s bytovým družstvem Krušnohor.

Lídr kandidátky, infekční lékař Jan Cee, přiznává, že program je namířený proti skupině lidí, které označuje jako "bezstarostné a volné". "Stačí jeden takový člověk, který nechodí do práce, přes den spí, v noci jde flámovat, dělá nepořádek, pere se, poškozuje společný majetek. To je to, co naprostou většinu naší základny voličů trápí," tvrdí Cee.

Od zavedení zóny bez doplatku na bydlení si slibuje, že majitelé domů tyto nájemníky "vystrnadí". "Nemůžeme je vystěhovat na ulici nebo do lesa, takže se pro ně vytvoří vesnička, kde budou holobyty, aby se nešířily infekční nemoci," říká Cee, který se prý chce inspirovat vystěhováním "nepřizpůsobivých" za Vsetín na popud tehdejšího starosty Jiřího Čunka (KDU-ČSL). "Nevím, jestli je to jediné správné řešení, ale chceme to vyzkoušet," dodává.

V nedalekém Ústí nad Labem se zase voliče snaží zaujmout předseda Dělnické strany sociální spravedlnosti Tomáš Vandas billboardy se slogany "Čisté Ústí! Neplatit parazitům!"

"Můžou si za to sami"

Tak označuje lídr uskupení Čisté Ústí ty, kteří berou sociální dávky a nepracují. Vandas, který už byl za své rasistické výroky jednou odsouzený, si nepřipouští, že by přirovnáním lidí k cizopasníkům šířil v Ústí nad Labem nenávist vůči romské menšině. "Vždy jsem říkal, že je mi jedno, jestli je ten člověk černý nebo bílý," uvedl a minutu poté dodal: "Myslím, že si za to ve velké většině mohou Cikáni sami."

V minulosti se k slovním útokům vůči menšinám hlásily právě strany, jako je ta Vandasova, dnes se přidávají i zástupci tradičních demokratických uskupení z ODS či ČSSD. "Politici demokratických stran přebírají názory, které jsme my říkali již dávno," postěžoval si Vandas.

Například mladoboleslavský primátor Raduan Nwelati z ODS na svém plakátu v aktuální kampani hlásá "nulovou toleranci cizincům". Až po reakci veřejnosti svou reklamu zmírnil. Dalším příkladem je primátorka Havířova Jana Feberová (ČSSD), která se snaží obhájit svůj post s billboardem "Havířov bez migrantů".

Politologové vysledovali, že se kampaně v posledních letech radikalizují, což může mezi těmi, kteří jim naslouchají, šířit nenávist, upozorňuje specialista na extremismus Miroslav Mareš. "Minimálně na verbální úrovni se uvolňují stavidla," dodal.

Radikalizaci kampaní politologové nejčastěji vidí právě v severních Čechách nebo na Ostravsku. Útoky jsou podle politologa Mareše namířené nejčastěji proti romské menšině, migrantům z mimoevropských zemí a někdy i proti koloniím rumunských dělníků.