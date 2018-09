Zaskočil Pohlreicha, chce řídit Písek. Ptejte se "kluka, co si přišel hrát s kamením"

? Tomáš - Dnes 13:32 Dobrý den, Ondřeji.



Andrej Babiš nikdy nedělal nic pro jiné, natož pro národ (Proto to také dotáhl, kam to dotáhl). Do té doby, než vstoupil do politiky (ať už tím sledoval cokoliv...), se veřejně nevyjadřoval a neangažoval. Zajímalo by mě tedy, jak jste přišel k názoru, že zrovna teď se něco změnilo a Andrej Babiš touží "páchat" dobro pro národ?



Děkuji za odpověď a přeju pěkný den.