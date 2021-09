Prymulův dvojník zmátl demonstranty. Teď má Vacek šanci dostat se za ANO do sněmovny

Městský soud v Praze ve čtvrtek uložil bývalému řediteli Pražských služeb (PSAS) Tomáši Kolingerovi nepodmíněný trest pěti let ve věznici s ostrahou. Důvodem bylo zneužití informací a postavení v obchodním styku. Kolinger také musí zaplatit peněžitý trest 500.000 korun.

Rozhodnutí je nepravomocné, lze se proti němu odvolat k Vrchnímu soudu. Kolinger podle soudu ovládal společnost Lighthouse Consulting později přejmenovanou na Ekolion, která se zabývala podobnou činností jako PSAS.

Obžaloba se kromě Kolingera týkala osmi lidí. Mezi obviněnými byly například insolvenční správkyně Helena Horová či Kateřina Korbelíková, která je podle médií švagrovou bývalého obchodního ředitele Pražských služeb. Korbelíkové soud uložil dvouletý podmíněný trest se čtyřletou zkušební lhůtou, Horové tříletý podmíněný trest s pětiletou zkušební dobou. Horová navíc musí zaplatit peněžitý trest 250.000 korun.

Kolingerovi hrozil až desetiletý trest. "Základním hlediskem, ke kterému jsme přihlíželi, je to, že od spáchání těch skutků uběhlo už téměř deset let," řekla soudkyně Zuzana Zápalková. Uvedla, že není příznivkyní vysokých trestů po tak dlouhé době. "Nicméně sazba, která tam je, je pět až deset let a neoprávněný prospěch přesáhl 20 milionů korun. To jsou skutečnosti, které prostě nemůžeme pominout. Jedná se o závažnou trestnou činnost, porušení toho jeho postavení bylo našeho názoru značně brutální," dodala.