Jste ultralevičák, vyslechl si Tožička. Většina Pirátů však s kandidaturou souhlasí

Fotbalový obránce Michal Jeřábek bude hrát za Jablonec, se kterým podepsal smlouvu do konce června 2022. Šestadvacetiletý stoper naposledy působil v Teplicích, kde byl po podzimu přeřazen do B-týmu.

"Příchod do Jablonce je pro mě velký krok vpřed. V tak velkém klubu jsem ještě nepůsobil. Je to klub, co má ty nejvyšší ambice a každoročně útočí na evropské poháry. V posledních letech se to Jablonci úspěšně daří," řekl Jeřábek pro web třetího celku tabulky.

Odchovanec pražské Dukly přišel do Teplic v lednu 2016 a v severočeském mužstvu dlouho patřil k oporám. Na podzim ho přibrzdilo zranění kolena a zasáhl jen do 10 utkání nejvyšší soutěže. Jeřábek pak se "Skláři" odmítl prodloužit smlouvu, která by mu skončila po sezoně, a byl přeřazen do třetiligové rezervy. Proti tomu se zadák se 127 ligovými zápasy a pěti góly ohradil na sociálních sítích.