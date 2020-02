V Praze začal protest proti Airbnb, organizátoři si na něj pronajali byt přes Airbnb

V bytě v pražské Jindřišské ulici v pátek vpodvečer začal happening kolektivu Stop Airbnb zaměřený proti platformám pro krátkodobé ubytování. Byt si kolektiv pronajal přes Airbnb a plánuje v něm program na celý víkend, kdy bude otevřen široké veřejnosti.

Na zahájení se objevil i primátor Zdeněk Hřib (Piráti). Uvedl, že město pracuje na prosazení změn legislativy, aby bylo možné vymáhat pravidla, která pronajímatelé často nedodržují.

Aktivisté byt vyzdobili cedulemi s hesly jako "Praha není firma" nebo "Sousedství místo zisku". Součástí akce je i výstava přibližující fakta ohledně ubytovacích platforem. Happening má podle členů kolektivu více rozdmýchat aktuální debatu o tom, že historické centrum Prahy se čím dál více proměňuje v místo pro turisty a místní sousedské komunity mizí.

Jedním z nejvíce zmiňovaných negativních jevů je v této souvislosti právě Airbnb a další podobné platformy, na které si stěžují obyvatelé domů, kde se pronajímané byty nacházejí.

"Naším cílem je tento tlak na službu Airbnb ještě zvýšit, ale zároveň i připomenout širší, často opomíjené souvislosti, jako je bytová krize, gentrifikace a masový turismus, který proměňuje město v kulisy," uvedla jedna z členek kolektivu, jehož členové zůstávají v anonymitě.

Organizátoři happeningu připravili na víkend program, jehož součástí jsou přednášky, setkání se sousedy či koncerty. Akce má skončit společnou snídaní v neděli.

Město neví, kdo pronajímá které byty

Zahájení akce se zúčastnil pražský primátor, se kterým účastníci debatovali o možnostech řešení negativních jevů kolem ubytovacích platforem. Hřib uvedl, že město na ministerstvu pro místní rozvoj prosazuje čtyři opatření zaměřená na lepší vymahatelnost existujících pravidel. Klíčová je podle něj zejména povinnost platforem informovat samosprávy o bytech, které jsou přes ně pronajímány.

"V momentě, kdy budeme vědět, kde ty byty jsou, je možné zapojit standardní procesy. Ale my to teď nedokážeme z těch platforem dostat. Zkoušeli jsme s nimi udělat memorandum, aby nám to dali i bez změny zákona, ale nešlo to s nimi," uvedl.

Vedení Prahy chce kromě informační povinnosti zavést také to, aby mohly samosprávy nařízením regulovat služby na svém území, například pomocí omezení počtu dní, kdy je možné byt pro tyto účely v roce využívat. Dalším opatřením má být posílení pravomocí vlastníků ostatních bytů a jejich společenství, aby musel majitel bytu pro Airbnb nejprve získat jejich souhlas.

Posledním navrhovaným krokem je úprava stavebních předpisů tak, aby byty trvale využívané ke krátkodobým pronájmům musely splňovat stejné normy z hlediska bezpečnosti a požární prevence jako hotely.

Podle informací magistrátu se v Praze ke krátkodobému ubytování využívá přes 13 000 bytů a 84 procent z nich je v nabídce jako celé jednotky. V historickém centru má jít až o čtvrtinu bytů. Vedle Airbnb působí na českém trhu třeba Flipkey, HomeAway, House Trip, Vacation Rentals a Vrbo.

Podle dat ČSÚ loni více než desetina turistů v ČR (1,937 milionu) využila k přespání ostatní ubytovací zařízení, kam podle statistiků spadá i sdílené ubytování typu Airbnb. Počet hostů v této ubytovací kategorii stoupl loni meziročně o čtyři procenta, zatímco v roce 2018 byl nárůst zhruba desetiprocentní.