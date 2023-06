Volby by vyhrálo ANO, posílilo o nespokojené příznivce ODS i SPD, uvádí průzkum

Volby by v květnu vyhrálo hnutí ANO s 33,5 procenta hlasů, proti dubnu si tak polepšilo. Následovala by ODS a Piráti, jejichž podpora se meziměsíčně téměř nezměnila, činila by 17 a 11,5 procenta. Do sněmovny by se ještě dostalo hnutí SPD s osmi procenty a STAN s 6,5 procenta hlasů. V případě, že by se voleb zúčastnila koalice Spolu, měla by 24 procent. Vyplývá to z modelu agentury Kantar pro ČT.

Pod pětiprocentní hranicí, nutnou pro vstup do dolní parlamentní komory, by skončili lidovci se čtyřmi procenty a KSČM a TOP 09 shodně s 3,5 procenta. Tři procenta občanů by volila sociální demokraty. Proti dubnu se tak podpora ČSSD, která si na sobotním sjezdu odsouhlasila změnu názvu na Sociální demokracii, propadla o 2,5 procentního bodu. O 1,5 bodu si pohoršila TOP 09 a o bod lidovci. Stejný pokles podpory jako KDU-ČSL zaznamenala i SPD. Naopak ANO si polepšilo o 3,5 bodu a mírně, o půl bodu, STAN a Piráti. Související Vláda už má teď větší přínos, než měly předchozí dvě, prohlásil Fiala na sjezdu ODS Podle autorů průzkumu se v květnu potvrdil trend přelivu voličů mezi vládním a opozičním táborem. "Zhruba dvě třetiny nově příchozích voličů ANO jsou od stran vládní koalice, zejména od ODS. Mezi důvody je dobře patrná obecná jednoticí linie, a to velká nespokojenost s prací vlády, neplnění vládního programu nebo špatná komunikace. Zbylá třetina nových voličů ANO se přesunula převážně od SPD. V této souvislosti je respondenty opakovaně zmiňováno, že SPD nemá potřebnou politickou sílu," uvedli. Z volebního modelu rovněž vyplynulo, že vítězem voleb v květnu by bylo ANO s 33,5 procenta hlasů i v případě, že by kandidovala koalice Spolu. Druzí by byli Piráti s 11,5 procenta hlasů a třetí SPD s osmi procenty před hnutím STAN, které by dostalo šest procent hlasů. Ostatní strany a hnutí by zůstaly pod pěti procenty. Průzkumu Kantaru se mezi 15. květnem a 2. červnem zúčastnilo 1200 respondentů. Voleb by se v době průzkumu zúčastnilo 61,5 procenta občanů.

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám, prosím, vědět prostřednictvím kontaktního formuláře. Děkujeme!