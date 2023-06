"Ukažme, že nejsme parta tlučhubů." Začal sjezd ČSSD, ve hře je změna názvu i loga

V Plzni v sobotu začal 45. sjezd ČSSD. Bývalá vládní strana, která se po posledních volbách nedostala do sněmovny, si na sjezdu zvolí nové vedení. Chce také představit zásadní změny v komunikaci, jež by měly zahrnovat i změnu loga a názvu strany. Sjezdu se účastní zhruba 300 delegátů, kteří reprezentují přibližně 7500 současných členů ČSSD.

Zástupci strany jednali dopoledne na uzavřeném jednání. Sjezd by měl stranu sjednotit a posunout, řekl na úvod předseda krajské organizace v Plzeňském kraji Ivo Grüner. "Posunout tam, kam patříme. Posunout do parlamentu, do vedení velkých měst, do vedení krajů," uvedl Grüner.

Sjezd začal vystoupením předsedy Michala Šmardy. Sociální demokracie musí ukázat, že je prospěšná a není to parta "tlučhubů", řekl delegátům. "V některých částech republiky jsme ztratili hodně důvěry. Jsou i kraje, kde si za to můžeme i sami," připustil Šmarda, který bude na sjezdu obhajovat pozici v čele ČSSD.

Česká republika prochází podle Šmardy jednou z nejhorších krizí související s covidovou epidemií, energetickou situací, válkou na Ukrajině a inflací a zdražováním. V kombinaci s pravicovou konzervativní vládou Petra Fialy (ODS) jde o "smrtící koktejl", prohlásil Šmarda. Nešetřil ale ani nynější opozici, která se podle něho tváří levicově, je ale ve skutečnosti populistická. "Musí skončit doba blábolení a neplodných diskusí ve sněmovně. Politika musí být opět prospěšná lidem," zdůraznil Šmarda.

"Pokud má mít sociální demokracie větší sílu, musí projít mnohem větší proměnou. Pokud máme být silnější, musíme se změnit z gruntu," vyhlásil předseda ČSSD, podle kterého nesmí jít jen o novou fasádu na polorozpadlém domě.

Velký úklid, jak Šmarda nazval hospodářskou stabilizaci strany, se podle něj podařil. Dluhy podle něj klesly z téměř čtvrt miliardy korun na jednotky milionů korun. "Jsme schopni udělat i velký úklid v České republice," řekl Šmarda, kterého v souboji o předsednické křeslo vyzve nynější místopředseda a starosta Brna-Líšně Břetislav Štefan. Naprostou většinu krajských nominací na předsedu získal Šmarda.

První místopředseda Igor Bruzl řekl, že strana snížila úvěrový rámec z 250 milionů na 50 milionů a kromě Lidového domu se zbavila zástavy prakticky všech nemovitostí. Když současné vedení strany začínalo, bylo z úvěru čerpáno 215 milionů, dnes je to deset až 12 milionů. Loňský rok skončila strana se schodkem 13 milionů, letos má schválený rozpočet se ztrátou tři čtvrtě milionu korun.

Delegáti sjezdu budou volit i další členy vedení. Nominace na dosavadních krajských konferencích získali straníci, kteří posty nyní zastávají. Na statutárního místopředsedu má nominace jen Igor Bruzl, na místopředsednické posty pak Daniela Ostrá, Martin Netolický, Karel Machovec a Štefan.

Podle květnového volebního modelu agentury STEM pro televizi CNN Prima News by ČSSD skončila pod pětiprocentní hranicí pro vstup do sněmovny, získala by 4,1 procenta hlasů. Dubnový model agentury Median přiřkl ČSSD v případných volbách zisk čtyř procent hlasů.

ČSSD se již několik let potýká s úbytkem voličů i členů. Zatímco koncem března 2011 měla zhruba 24 tisíc členů, nejvíce v novodobé historii strany, v říjnu 2018 měla asi 17 200 členů a letos v lednu to bylo podle mluvčího Jana Nováčka kolem 7500 členů.

