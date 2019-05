Voliči neví, že musí kroužkovat i lídra, vysvětluje svůj pád volební jednička KDU-ČSL

Jednička kandidátky KDU-ČSL, Pavel Svoboda, zaznamenala mezi ostatními českými lídry unikát. Hrdý na něj ale jistě nebude. Přestože jeho strana do Evropského parlamentu pronikla, on sám se poslancem nestal. Dva jeho kolegy vynesly preferenční hlasy před něj. Takto rozdělená přízeň voličů znamená, že se Svoboda musí z europarlamentu po pěti letech klidit. Nejpravděpodobněji se vrátí na univerzitu.

V evropských volbách jste neobhájil svou funkci, Evropský parlament tak musíte opustit. Jak to stravujete?

Je mi to samozřejmě líto, byl bych rád navázal na prvních pět let. Ale to je život.

Přitom jste byl lídrem kandidátky, ale přeskočili vás kolegové Michaela Šojdrová a Tomáš Zdechovský. Čím si to vysvětlujete?

Myslím si, že to je tak trochu daň za lídrovství. Přesněji řečeno já si to nemyslím, já to vím.

Můžete to vysvětlit?

Spousta lidí se zkrátka domnívá, že lídra není potřeba kroužkovat. Obávám se, že to je hlavní důvod mého výsledku.

Převažuje ve vás radost z úspěchu jmenovaných kolegů, nebo smutek z vlastního neúspěchu?

Je to směs pocitů. Na jednu stran jsem rád, že KDU-ČSL uspěla, ale je mi současně líto, že nejsem u toho.

Oproti minulým volbám přišla KDU-ČSL o dvě procenta hlasů a jeden mandát, vnímáte to jako ztrátu?

Domnívám se, že to je úzce spojené s volební účastí. Jelikož byla vyšší, tak náš procentuální výsledek se zhoršil. Ale za okolností, za nichž se volby odehrály, je to úspěch.

Jaké okolnosti kromě výrazně vyšší volební účasti máte na mysli?

Jsou tu nové politické subjekty, které tu před pěti lety nebyly. Spíše tedy tehdy nebyly tak vážnými soupeři, jako jsou dnes. Mám na mysli třeba piráty či SPD, ti do volební soutěže vnesli nový rozměr.

Teď se můžete trochu pochválit, co dobrého jste v Evropském parlamentu vykonal?

Zůstalo tam toho poměrně hodně, i když v očích veřejnosti jsem asi nejvíce spjatý s iniciativou za ukončení střídání letního a zimního času. To ale byla spíš jenom bokovka. Největší práce, kterou jsem v Evropském parlamentu vykonal, bylo vedení právního výboru.

Vrátím se na akademickou půdu, plánuje Svoboda

Co konkrétního z vaší práce se projeví na životě občanů v Evropské unii?

Vždy mě těšily věci, které pomáhaly konkrétním lidem. Například jsem pracoval na ochraně dětí z únosů při rozvodech mezinárodních manželství. Zní to jako právničina, ale má to velký praktický význam. V Evropské unii je asi 16 milionů mezinárodních manželství, z nichž se asi 140 tisíc ročně rozvede. V jejich rámci dochází ročně přibližně k 1 800 únosům dětí.

Co z toho plyne?

Zlepšení a řešení těchto situací tak, aby děti co nejméně trpěly. Jde o procesní aspekty, jako je zkracování různých lhůt. Smyslem je, aby děti v těchto stresových situacích netrpěly.

Jak jste sám řekl, byl jste předsedou právního výboru v Evropském parlamentu. Žádný jiný Čech výbor neřídil. Šlo jen o prestiž, nebo ta funkce měla skutečnou váhu?

Je to věc relevance. Předseda výboru bojuje za daný výbor, aby dostal určitou agendu. Probíhají tam například spory o to, který výbor se bude zabývat legislativními návrhy komise. Ne vždycky je jasné, komu to patří. Měli jsme tam hezky rozjetou agendu ztracených uměleckých děl z válečných konfliktů nebo etické aspekty robotiky. V těchto věcech jsem se také angažoval.

Jaký vliv tato funkce měla z pohledu České republiky?

Z pohledu České republiky se vliv této funkce asi nedá měřit. Z pohledu České republiky se dá jedině konstatovat, že to byla prestižní funkce. Řekněme, že to přispívalo k jejímu dobrému jménu.

Výsledky voleb se sice zveřejnily teprve v neděli, ale já se musím zeptat. Až vyklidíte svou kancelář v Evropském parlamentu, čím se budete zabývat?

Na to je trošku brzy. Ale jsem vysokoškolský učitel, jsem docentem evropského práva na právnické fakultě. Jedna z variant, které se nabízejí, je pokračovat touto cestou, že bych se vrátil na akademickou půdu. Tato cesta mi v tuto chvíli přijde nejpravděpodobnější.

Takže na politickém poli už se nebudete angažovat?

Nevidím k tomu úplně příležitost. Ale v KDU-ČSL jsem například předseda správní rady Institutu pro křesťansko-demokratickou politiku, v této funkci budu pokračovat.