Jdu stříhat zahradu, říká po neúspěchu Štětina. Telička už myslí na krajské volby

Řadili se mezi nejvýraznější české tváře v Evropském parlamentu. Jaromíra Štětinu a Pavla Teličku spojovalo i to, že do volebního klání vstoupili pod novou značkou. Se zázemím zavedených stran a hnutí se před volbami rozloučili. Štětina ukončil spolupráci s TOP 09, Telička za sebou nechal hnutí ANO. Sázka na vlastní tvář ale ani jednomu nevyšla, éra obou mužů v Evropském parlamentu končí. Zatímco Štětina chce vedle péče o zahradu psát knihy, Telička politické ambice nevzdává.

"Teď jdu například stříhat trávu na zahradě. Mít posečený trávník je přece mnohem důležitější než být v Evropském parlamentu," vyprávěl končící europoslanec, když ho redaktor Aktuálně.cz v pondělí dopoledne zastihl. "Byl jsem patnáct let ve vrcholné politice. Hodně jsem se tam naučil, ale nemíním už dál pokračovat," dodal Štětina. V Evropském parlamentu strávil pět let, předchozích deset působil jako senátor.

Do obhajoby evropského křesla vkročil ve složitější situaci, než když roku 2014 do Evropského parlamentu pronikl poprvé. Neměl za sebou TOP 09, s níž se loni v prosinci rozhádal. Vybudoval tak nové hnutí Evropa společně. Ale čerstvá síla voliče nezaujala, hnutí získalo jen něco málo přes půl procenta hlasů. Štětina by však byl rád, aby se na politické mapě Česka neztratilo. Sám k jeho růstu ale hodlá přispět nejvýše radou. Aktivně se angažovat nebude.

Zázraky se dějí, ale nečekal jsem ho, říká Telička

Nový subjekt postavil před volbami i protřelý aktér na bruselské politické a lobbistické scéně Pavel Telička. Před pěti lety ho vyneslo do Evropského parlamentu především spojení s hnutím ANO. S jeho šéfem Andrejem Babišem si však přestali rozumět, Telička si tak řekl o podporu voličů s novým hnutím Hlas. Jeho jméno zafungovalo na veřejnost o něco úspěšněji než Štětinovo, ale stejně z toho nebyla ani tři procenta hlasů.

"Mám-li být upřímný, říkal jsem, že zázraky se mohou dít. Ale počítal jsem s tím velmi málo, že bychom to dali na první pokus," uvedl pro Aktuálně.cz končící europoslanec. S ohledem na nasazení kolegů ho výsledek mrzí, ale hodlá se dívat dopředu. S Hlasem je připravený spojit svou další politickou aktivitu. Neúspěch v eurovolbách chce využít k tomu, že se natrvalo vrátí do České republiky.

Právě doma pak bude pracovat na tom, aby se Hlas stal relevantním tuzemským hráčem na politické scéně. Telička už proto hledí ke krajským volbám na podzim příštího roku. "Musíme hnutí profesionalizovat, ambici bychom měli. Uvidíme, jestli ji budeme schopni realizovat," uvažuje. "Volby do Evropského parlamentu byly prvním cílem, ale nebyl to hlavní cíl," vysvětluje.

Bez Evropské unie hrozí válka, varuje Štětina

Jaromír Štětina se naopak politice plánuje věnovat už jenom jako glosátor na sociálních sítích. Vedle péče o zahradu by pak rád svůj volný čas vyplnil tím, že bude psát knihy. "Mám v šuplíku nějaké povídky," přibližuje. Když se ohlíží za svou kariérou na evropském kolbišti, v první řadě mluví o tvrdé práci. "Bylo to napjatější a mnohem víc vyčerpávající než práce v českém Senátu," popisuje.

Při působení v Evropském parlamentu se také ujistil ve svém pohledu, že Evropská unie je garantem míru na starém kontinentu. Bez ní by Evropa mohla podle něj snadno zabřednout do vojenského konfliktu. "Pokud se Evropská unie nezachová, tak se všechny staré rány, které se tu shromažďovaly dvě stě tři sta let, otevřou. Válečné riziko by prudce vzrostlo," varuje Štětina.

K podobnému alarmismu má zatím Pavel Telička daleko. Podle svých slov se po volebním karambolu těší na to, že si dopřeje dovolenou. Během ní si chce ujasnit, jakou si zvolí další obživu. "Pokud byste se mě zeptal, jestli mám politický plán B, ten mám, to je hnutí Hlas. Ale co se týče mé obživy, tak plán B nemám," zmínil s tím, že se nehodlá spoléhat na stranickou kasu. Ta si díky zisku 2,38 procenta, což znamená 56 449 hlasů, polepší o 1 693 470 korun.

Podle svých slov už v podobné situaci byl roku 2004. Když skončil jako evropský komisař, tehdejší premiér Stanislav Gross mu nabídl křeslo ministra zahraničí. Telička odmítl, místo toho rozjel v Bruselu úspěšnou lobbistickou firmu. "I teď to bude má vlastní cesta. Jestli to bude podnikání, nebo to bude podnikání a přednášková činnost, nebo to půjde do zaměstnaneckého poměru, což si dovedu představit méně, se teprve ukáže," dodává.