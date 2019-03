Okamura nakonec do europarlamentu kandidovat nebude. Nechce přijít o post ve sněmovně

Předseda SPD Tomio Okamura chtěl v květnových voleb do Evropského parlamentu kandidovat z posledního místa kandidátky svého hnutí, aby ji tak podpořil. Nyní však hnutí uvedlo, že Okamurovo jméno nakonec na kandidátní listině nefiguruje. V případě zvolení by totiž automaticky přišel o post českého poslance a tak i funkci místopředsedy sněmovny.

Hnutí Svoboda a přímá demokracie - Tomio Okamura uvádělo, že kandidaturou svého předsedy chce zdůraznit význam voleb a také podpořit celou kandidátku. V úterý však oznámilo, že je vše jinak.

"Tomio Okamura je na posledním místě kandidátní listiny nahrazen jiným kandidátem," uvedlo vedení SPD. Hnutí totiž zjistilo, že pokud by byl Okamura "vykroužkován" a zvolen do Evropského parlamentu, nemohl by se postu zřejmě jednoduše vzdát a přenechat ho dalšímu v pořadí, jak zvažoval, aby nepřišel o funkci českého poslance a zároveň místopředsedy sněmovny.

"Před podáním kandidátní listiny obdržel předseda hnutí Tomio Okamura písemné stanovisko ministerstva vnitra, které zpochybňuje možnost v případě zvolení odstoupit od mandátu a mandát přenechat dalšímu zvolenému v pořadí," zdůvodňuje hnutí své rozhodnutí nahradit Okamuru jiným kandidátem SPD.

Funkce europoslance je podle zákona s funkcí poslance českého parlamentu neslučitelná. Zvolený kandidát si nemůže ani vybrat, jaký post chce zastávat, automaticky mu připadne ten, na který kandidoval naposledy.

Hnutí také uvedlo, že by v případě vzdání se mandátu mohlo trvat nějakou dobu, než by byl dosazen náhradník, což by mohlo vést k "oslabení pozice vlasteneckých stran v Evropském parlamentu". Proto předseda raději nebude kandidovat vůbec.

Že by Okamura v případě svého zvolení automaticky přišel o post poslance, neboť je neslučitelný s postem europoslance, upozornil server Aktuálně.cz už v únoru. Akutálně.cz se proto Okamury ptalo, zda by mu nevadilo přijít o post poslance. Místo něj odpověděla mluvčí SPD Barbora Zeťová s tím, že je předčasné takovou věc před volbami řešit.

Lídrem SPD do květnových voleb nadále zůstává ministr zdravotnictví z dob vlády Miloše Zemana Ivan David.

Problém s dvojím zvolením řešil i senátor Jiří Hlavatý (za ANO). Kandidoval ve volbách do sněmovny v roce 2017 a díky preferenčním hlasům se stal poslancem, přestože chtěl nadále zastávat post senátora. Nakonec na místo ve sněmovně rezignoval a kandidoval znovu na senátora v obvodě, kde byl předtím senátorem. Tam kvůli jeho povinnému přesunu do sněmovny musely být doplňovací volby. V nich nakonec Hlavatý neuspěl.