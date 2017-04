Hnutí ANO a ČSSD ztratily, stoupla podpora komunistů. Lidovci se Starosty by 10 procent nedostali

před 1 hodinou

Sněmovní volby by v březnu vyhrálo hnutí ANO s 28,5 procenta hlasů před ČSSD s 20 procenty. Obě vědoucí strany by si však oproti únoru mírně pohoršily. Třetí KSČM si polepšila na 13,5 procenta. Na čtvrtou příčku by se z únorových sedmi procent vyhoupla TOP 09 s osmi procenty. Na pátém místě by skočila ODS se 7,5 procenty. Lidovci a Starostové byli podle agentury ve výzkumu ještě zařazeni samostatně, souhrn jejich zisku se pohyboval kolem 8,5 procenta. Okamurova SPD, Piráti a Zelení by se do sněmovny nedostali.

Praha - Březnové volby do Sněmovny by podle modelu agentury Median vyhrálo hnutí ANO před ČSSD. V porovnání s únorovým průzkumem obě uskupení podporu mírně ztratila, podobně jako KDU-ČSL a ODS. Občanské demokraty by těsně předstihla TOP 09. Polepšili si i komunisté.

Lidovci a Starostové byli podle agentury ve výzkumu ještě zařazeni samostatně, souhrn jejich zisku se pohyboval kolem 8,5 procenta. Jako koalice by potřebovali alespoň deset procent.

"Ale pokud by koalici volili lidé, kteří vážně zvažují alespoň jednu z partají, mohla by dostat až 13,5 procenta," uvedl Median s odkazem na volební potenciál stran.

Růst obou nejsilnějších uskupení z minulých měsíců se podle agentury v březnu zastavil. ANO by volilo 28,5 procenta lidí (v únoru 29 procent), ČSSD 20 procent (v únoru 21 procent). KSČM by měla 13,5 procenta (v únoru 12 procent) a na čtvrtou příčku by se z únorových sedmi procent vyhoupla TOP 09 s osmi procenty.

ODS by měla 7,5 procenta a o půl procentního bodu si pohoršila. Stejně tak KDU-ČSL by klesla ze sedmi procent o půl bodu, přičemž STAN by měl dvě procenta. O půl procentního bodu na čtyři procenta se propadlo i hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamury. Až za ním by se třemi procenty skončili jak zelení, tak piráti.

autor: ČTK

