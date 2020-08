Vláda zvažuje opatření pro určité části Chorvatska, mohla by se lišit podle regionů

Epidemická situace v Chorvatsku se podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) zhoršila. Opatření po příjezdu ze země zpět do Česka by podle něj mohla být rozdílná podle regionu, z něhož se Češi vrátili. Od 14:00 hodin jednají zástupci ministerstva zdravotnictví, vnitra a zahraničích věcí, uvedl ministr.

Na 17:00 je oznámená tisková konference hlavní hygieničky Jarmily Rážové a náměstka ministra zahraničních věcí Martina Smolka k takzvanému cestovatelskému semaforu. "Kolegové teď o případných opatřeních jednají na základě dat, která máme k dispozici," řekl Vojtěch při návštěvě farmaceutické firmy Zentiva.

Podle něj by se mělo jít cestou konkrétních lokalit. "Uvidíme jestli to bude možné vyhodnotit, odkud člověk jel. Chápeme, že je tam celá řada českých turistů, tak to budeme zvažovat," dodal.

Každý pátek ČR zveřejňuje takzvanou Mapu cestovatele s pravidly pro cesty do zahraničí s ohledem na vývoj epidemie koronaviru. Nová opatření pak případně začínají platit nejdříve od pondělí, v minulosti byla povinnost vyhlášená i o týden dopředu.

Od pondělí platí, že lidé vracející se ze Španělska musí mít negativní test na koronavirus nebo jít do dvoutýdenní karantény. Výjimku mají Kanárské ostrovy, krátkodobé pobyty do 12 hodin a děti mladší pěti let. Nadále stejná povinnost platí cestu z Rumunska.

Při cestě z Chorvatska by se lidé, kteří se tam na dovolené účastnili hromadných akcí, měli podle doporučení ministerstva chovat obezřetně, vyhýbat se v Česku hromadným akcím a dodržovat bezpečný odstup od ostatních. Mají sledovat svůj zdravotní stav a v případě příznaků neprodleně telefonicky kontaktovat lékaře, radí ministerstvo. Doporučuje jim také časté mytí rukou a použití dezinfekce a kýchání do jednorázového kapesníku nebo do rukávu. V souvislosti s tanečními party na plážích na ostrově Pag se nakazilo podle hygieniků přes 155 Čechů.