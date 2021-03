Šéf nemocnic napadl smlouvy poradkyně hejtmana z ANO, dostal vyhazov a přišel Vojtěch

Exministr zdravotnictví Adam Vojtěch je čerstvě předsedou představenstva firmy Krajská zdravotní, jež spravuje pět největších nemocnic v Ústeckém kraji. Ve funkci vystřídal Jindřicha Zetka, kterého odvolala rada kraje v čele s hejtmanem. Zetek předtím upozornil na dvě problematické smlouvy ve prospěch hejtmanovy poradkyně. Podle něj navíc hejtman neoprávněně podepsal odměnu pro ředitele firmy.

Krajská zdravotní je největší společností v Ústeckém kraji, současně se řadí k největším zdravotnickým firmám v zemi. Zaměstnává 7200 lidí. Společnost zahrnuje nemocnice v Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě, Chomutově a v Děčíně. Jediným akcionářem firmy je krajská samospráva.

Krajská zdravotní jako klíčový poskytovatel zdravotnických služeb v regionu se základním jměním 5,3 miliardy korun je dlouhodobě jednou z nejcitlivějších položek krajské politiky. Firma nyní prochází nejvýraznějšími turbulencemi za poslední dobu. Jejich výsledkem je jmenování bývalého ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha do čela představenstva společnosti.

"Mým primárním úkolem je nyní stabilizovat situaci a zajistit, aby společnost fungovala. V současné době řešíme v nemocnicích řadu úkolů spojených s covidem, jako je kapacita lůžek intenzivní péče, testování, očkování a samozřejmě také udržení péče o necovidové pacienty," řekl Aktuálně.cz ke své nové funkci Vojtěch, kterého do ní minulý čtvrtek zvolili kolegové z představenstva. Exministr zůstává poslancem za ANO.

Plat skoro jako generální ředitel

Představenstvo Krajské zdravotní je jejím vrcholným manažerským orgánem, jeho úlohou je přijímat strategická rozhodnutí pro rozvoj společnosti. Představenstvu podléhají generální ředitel firmy a jeho jednotliví náměstci. Ti odpovídají za běžný provoz Krajské zdravotní.

Vojtěchově volbě bezprostředně předcházelo odvolání Jindřicha Zetka, který představenstvo řídil od loňského podzimu. Tehdy vznikla v kraji nová koalice hnutí ANO, ODS a hnutí Spojenci pro kraj. Post hejtmana připadl ANO. Stejná koalice Zetka funkce v představenstvu zbavila. Rada zasáhla obratem poté, co představenstvo na Zetkův návrh jednomyslně odvolalo ředitele firmy Aleše Chodackého.

Jedním z hlavních důvodů bylo, že Chodacki bez vědomí představenstva zaměstnal Vladislavu Marschallovou. Na základě dvou smluv pobírala měsíčně 130 tisíc korun. Její odměna byla vyšší než příjem šéfa představenstva a blížila se platu ředitele. Marschallová byla v té době místopředsedkyní ANO v kraji a stále je poradkyní hejtmana Jan Schillera (ANO).

"Její pozice byla o jeden stupeň níž, než je generální ředitel, podléhala přímo jemu. Takové smlouvy ale schvaluje představenstvo, bylo povinností pana generálního ředitele takovou smlouvu předložit," řekl Aktuálně.cz Jindřich Zetek. Chodacki zaměstnal Marschallovou loni 24. listopadu, den po svém nástupu do funkce.

Bez potřebné kvalifikace

Zetek je na základě kontroly kontraktů přesvědčený, že Marschallová za takovou odměnu neodváděla adekvátní práci. Představenstvo s ním bylo zajedno. Oficiálně byla projektovým manažerem a poradcem pro PR. Její pracovní pozice přitom nebyla součástí organizačního řádu Krajské zdravotní, ačkoliv je to pro takovou pozici podmínkou.

"Pracovní poměr byl uzavřen s osobou bez potřebné kvalifikace a generální ředitel nebyl schopen na představenstvu vysvětlit, na čí podnět smlouvu uzavřel, kdo stanovil výši mzdy, ani relevantní náplň práce," stojí v usnesení představenstva z 9. března, které má Aktuálně.cz k dispozici.

Marschallová byla zaměstnaná do doby, než se představenstvo o její kontrakt začalo zajímat. "Pracovní poměr byl se zaměstnancem ukončen 28. února 2021 až po vyžádání údajů o uzavřených pracovněprávních vztazích od data nástupu představenstva do funkce, což je jasnou indicií nestandardního postupu ze strany generálního ředitele a toho, že si byl vědom závadnosti takového jednání," píše se v usnesení.

Trestní oznámení si vzala krajská kriminálka

Zetek kvůli smlouvám pro Marschallovou podal trestní oznámení, jak upozornil server Hlídací pes. Deník Aktuálně.cz má podání k dispozici. V podnětu policii se píše, že ředitel Chodacki nakonec přišel s vysvětlením, podle kterého Marschallová pracovala na vakcinaci a testování v souvislosti s epidemií koronaviru.

"Taková tvrzení považuji za velmi pochybná, protože tak vysokou odměnu žádný zaměstnanec za podobné činnosti nepobírá a prokazatelně je vykonávají jiní zaměstnanci společnosti. (…) Z těchto okolností vyplývá podezření, že se jedná o smlouvy s fiktivním plněním nebo zcela bez plnění," uvádí se v trestním oznámení, které míří na Chodackého a Marschallovou.

Podání původně dostal na stůl územní odbor ústecké policie. Podle informací Aktuálně.cz si ho však tento týden přebrala krajská kriminálka. "K případu se v tuto chvíli nebudeme nijak vyjadřovat," sdělila Aktuálně.cz mluvčí ústecké krajské policie Šárka Poláčková. Není tak jasné, zda už kriminalisté zahájili trestní řízení. V tak krátké době to však není pravděpodobné.

"Vyjádří se můj právní zástupce"

Svou přesnou pracovní náplň v Krajské zdravotní nepopsala ani Marschallová. Na opakované dotazy Aktuálně.cz reagovala tak, že je nemocná. Posléze autora článku odkázala na svého právníka. "K tomuhle se bude vyjadřovat můj právní zástupce. Chci očistit své jméno, protože pan Zetek mě nařkl," uvedla.

Její advokát Petr Vališ však nebyl sdílnější. S odvoláním na chystané kroky uvedl, že se nebude blíže vyjadřovat. "Vaše otázky směřují k nepravdivým tvrzením, která poškozují moji klientku a jsou rozšiřována Mgr. Ing. Jindřichem Zetkem. Celou záležitost řešíme právní cestou a z toho důvodu nepovažujeme za vhodné a účelné cokoli řešit prostřednictvím medií," sdělil Aktuálně.cz.

Bývalý ředitel Krajské zdravotní Aleš Chodacki na otázky Aktuálně.cz k okolnostem spolupráce s Marschallovou, zaslané minulý pátek jemu a v kopii na tiskový odbor Krajské zdravotní, neodpověděl. Nereagoval ani tiskový odbor. Podle hejtmana Jana Schillera (ANO) pracovní závazek Marschallové fiktivní nebyl.

"Výše odměn mě také trošku zarazila, byly docela vysoké. Ale tu práci odvedla. Jsou záznamy, že byla součástí koordinačního vakcinačního týmu. Pracovala na tom, aby budovaná očkovací centra fungovala. Mají nějaký personál, je potřeba u nich zajistit logistiku, o to se starala," řekl Aktuálně.cz hejtman. Koordinátorem pro očkování v kraji je bývalý ředitel Krajské zdravotní Chodacki.

Poradkyně hejtmana a funkcionářka ANO

Marschallová byla asistentkou Schillera v době, dokud byl v tomto volebním období poslancem. Po podzimních krajských volbách a zvolení hejtmanem z dolní komory parlamentu odešel. S Marschallovou se ale dohodl na další spolupráci. Stala se jeho poradkyní pro zdravotnictví.

"Abych měl informace z první ruky, co se děje v našich zdravotnických institucích. Téma číslo jedna bylo očkování, připravovala mi různé podklady na různé schůzky," popsal spolupráci hejtman. Podle informací Aktuálně.cz měla Marschallová tuto pozici na půl úvazku. Pobírala za ni 40 tisíc měsíčně. "Myslím, že takhle nějak se to tam pohybovalo," potvrdil hejtman.

Přestože Schiller pracovní nasazení Marschallové v Krajské zdravotní bránil, její postup v hnutí ANO a profesní sepětí s hejtmanem jsou u konce. Po domluvě s ním rezignovala na post místopředsedkyně hnutí v kraji. "S tou nešťastnou smlouvou (v Krajské zdravotní) jsme to vyhodnotili tak, že dohodu o pracovní činnosti (jako poradkyně) do konce tohoto měsíce ukončíme," podotkl hejtman.

Hejtman podepsal odměnu, i když neměl

Příběh kolem personálních změn v Krajské zdravotní má další rozměr. Vedení firmy ještě v čele s Jindřichem Zetkem zbavilo Chodackého funkce ředitele i kvůli odměně, o niž si řekl v únoru. Zetek mu odmítl vyhovět. "Doklad k výplatě přinesla sekretářka generálního ředitele. Chtěl jsem, aby mi přinesli právní titul, z kterého plyne nárok na tu odměnu. To mi nepředložili," vysvětlil Zetek.

Chodacki ale na odměně trval. Bez vědomí představenstva proto požádal o její schválení hejtmana Schillera. Šlo o 30 tisíc korun. "Vyžádal (Chodacki) její schválení osobou, která není k takovému jednání kompetentní, a to hejtmanem kraje, čímž porušil vnitřní předpisy společnosti," stojí v usnesení o odvolání Chodackého. Hejtman dokument podepsal.

K takovému kroku ovšem neměl oprávnění. Podle stanov firmy jednak akcionářská práva vůči společnosti vykonává rada kraje jako celek, jednak odměňování do její kompetence nespadá. Takové právo výslovně náleží jen představenstvu. "Jmenování a odvolávání generálního ředitele, uzavírání pracovní smlouvy s generálním ředitelem a rozhodování o jeho odměňování," stojí ve stanovách k představenstvu.

Nebyl to návrh

"Já odměnu nepodepsal, pouze jsem navrhl," uvedl k tomu hejtman. Když se ho redaktor zeptal podruhé, zda si je jistý, že odměnu nepodepsal, reagoval následovně: "Podepsal jsem návrh a pan Zetek se podepsal vedle mě na představenstvu," doplnil Schiller. Dotaz, na základě jakého právního aktu svůj podpis dodal, nechal bez odpovědi.

Deník Aktuálně.cz má původní listinu o odměně k dispozici. Vyplývají z ní jiné skutečnosti, než jak je popisuje hejtman. Nešlo o návrh. Na základě příkazu se odměna Chodackému vyplatila, v pravém horním rohu dokumentu stojí verzálkami uvedeno "zaplaceno". Na listině je navíc zjevný hejtmanův podpis.

Dokument pochází z 2. března. Na rozdíl od hejtmana tam Zetkův podpis není. Jeho předtištěné jméno coby oprávněné osoby k vyplacení odměny je navíc škrtnuté poté, co Zetek na odměnu pro Chodackého nepřistoupil. Dokument podepsal až o týden později, kdy už peníze byly vyplacené. "Aby to z formálního hlediska bylo v pořádku, když je za odměny ředitele odpovědné představenstvo," vysvětlil tento krok Zetek.

Hejtman kontruje vůči Zetkovi

Hejtman Schiller ujišťuje, že krajská rada Zetka z představenstva nevyprovodila kvůli jeho návrhu zbavit funkce ředitele Chodackého za nestandardní smlouvy s jeho poradkyní. "Nemělo to s tím nic společného. Nevyřešil svou kumulaci funkcí, kterou slíbil vyřešit hned po nástupu do funkce. Také vysloveně blokoval jednání s odbory Krajské zdravotní o navýšení platů, nikdo jsme nevěděli proč," uvedl hejtman.

Kumulace funkcí v případě Zetka spočívá podle hejtmana v tom, že je ředitelem nemocnice v Žatci a také starostou. Hejtman v této souvislosti zmínil, že Zetek také provozuje penzion. Zetek skutečně řídí žateckou nemocnici. Po nástupu do Krajské zdravotní si ovšem snížil úvazek na 0,8. Současně nabídl správní radě svou funkci k dispozici, čemuž ovšem rada nevyhověla.

"Správní rada to vyloučila, protože jsme v covidu a žatecká nemocnice se bude transformovat na akciovou společnost. V této chvíli ani ze zákona nemohu tu funkci opustit, abych nezhoršil situaci ve firmě. Navíc se čeká na mého nástupce," vysvětlil Zetek.

Všichni o mých úvazcích věděli, říká Zetek

Funkci starosty Zetek vykonává rovněž. Řídí obec Hora Svaté Kateřiny na Mostecku se 400 obyvateli. Na tomto postu je neuvolněný, nemá ho jako hlavní náplň práce. Hejtman v tomto ohledu poukázal na to, že na úřadě zaměstnal jako tajemnici svou manželku. Zetkova žena na úřadě čerstvě pracuje, nikoliv však jako tajemnice, ale coby referentka.

"Po ochodu jednoho úředníka jsme potřebovali jeho místo zaplnit. Do výběrového řízení se přihlásila jako jediná. Má úřednické zkoušky, pracovala jako tajemnice úřadu v Meziboří a také na odboru investic v Litvínově," vysvětlil Zetek. Vedle jeho ženy na úřadu pracuje už jen matrikářka a externí účetní. "Jenom s nimi to nešlo zvládnout, manželka šla navíc s platem dolů," doplňuje.

Firma se skandálem Krajskou zdravotní v minulosti zmítala kauza kolem údajně předraženého nákupu zdravotnické techniky. V roce 2008 zaplatila firma za poradenské služby na vypracování žádosti o dotace 40 milionů korun, podle státního zástupce byly konzultace o 38,6 milionu korun předražené.

Samotné přístroje zakoupila Krajská zdravotní za 417 milionů korun, od dotačního programu Severozápad získala 353 milionů korun z evropských fondů. Podle státního zástupce šla technika pořídit levněji - za 335 milionů.

Obžalovaných bylo kvůli tomu pět tehdejších členů představenstva společnosti, soud je vloni v prosinci pravomocně očistil. Zmíněná dotace se však musela krátit.

Zetek potvrzuje i vlastnictví penzionu. V objektu s manželkou bydlí a penzion kvůli epidemii koronaviru není v provozu. Odmítá, že by mu předtím kumulaci funkcí hejtman vyčítal. "Nic takového jsem od hejtmana neslyšel, to už je zoufalost. Všichni o mých dalších úvazcích věděli. Nikdy jsem nedostal žádné upozornění na to, že jim vadí moje kumulace funkcí," uvedl Zetek.

Odboráři odmítají verzi hejtmana

Aktuálně.cz u odborářů také ověřilo tvrzení hejtmana Schillera, že Zetek coby šéf představenstva blokoval jednání o navýšení platů. Jeho verzi rozporují. "Nemohu potvrdit, že když jsme žádali o jednání, že se tomu pan Zetek vyhýbal, nepřijal nás nebo že by s námi nejednal," řekla Aktuálně.cz Ivana Břeňková z Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR, která vedla jednání za odbory Krajské zdravotní.

Se Zetkem se odboráři potkali dvakrát. Na prvním sezení jim nabídl zvýšení platů o tři procenta, což odmítli. "Pak jsme se sešli podruhé, byl tam návrh na zvýšení o 10 procent od 1. dubna. Vidím to jako korektní jednání, našli jsme termín, sešli jsme se a na zvýšení jsme se dohodli," dodala Břenková. S jejím pohledem souzní i šéf odborů Krajské zdravotní v mostecké nemocnici Jiří Biolek.

"Naprosto nevím, čím by to protahoval. K žádnému protahování nedošlo. Přímo u jednání jsem nebyl, ale podle informací, které mám, jednání, které proběhlo, bylo tvrdé, ale došlo ke kompromisu. Jednání bylo korektní a od 1. dubna dojde k navýšení mezd o 10 procent. Po odvolání pana Zetka ale tento dodatek ještě není podepsán, bude se o tom jednat v pondělí," řekl Aktuálně.cz Biolek.

Důvody odvolání šest dní poté

Když rada kraje minulý týden ve středu Zetka zbavila místa v představenstvu, hejtman Schiller konkrétní důvody neuvedl. Serveru iDnes tehdy řekl, že Zetkova "představa o vedení Krajské zdravotní byla jiná než vedení kraje". Argumenty jako kumulace funkcí či jednání s odbory zmínil hejtman až uplynulé úterý, když s ním mluvil autor článku. Navíc uvedl, že smlouvy s jeho poradkyní Marschallovou inicioval sám Zetek.

"Personalistka Krajské zdravotní mi potvrdila, že smlouvy uzavřela na pokyn pana Zetka. To je docela zásadní informace," tvrdí Schiller. S touto informací přišel šest dní poté, co Zetka rada odstavila z představenstva. Ředitel Chodacki o této verzi na představenstvu nemluvil. Stejně tak ji nezmínil hejtman, když se minulý týden jednání představenstva prostřednictvím videokonference účastnil.

"To bych musel být v pominutí smyslů. Je to absurdní fantasmagorie. Předseda představenstva v tomto ohledu nemá žádné pravomoci, je členem kolektivního orgánu. Nemůže řídit personalistiku," komentuje hejtmanovo tvrzení Zetek. Připomíná, že v této věci sám podal trestní oznámení. "Je to naopak vendeta za to, že jsem hrábl poradkyni pana hejtmana do smluv," říká ke svému odvolání.

Vojtěch: Nepřísluší mi to hodnotit

Nový předseda představenstva Adam Vojtěch se od výše uvedeného dění distancuje. Zda souzní s koncem svého předchůdce ve funkci, neřekl. "Rozhodnutí o odvolání předsedy představenstva je plně v rukou kraje a já si myslím, že mi nepřísluší toto rozhodnutí hodnotit. Je to mezi krajem a panem Zetkem," uvedl.

Funkci bude vykonávat v souběhu s poslaneckým mandátem. Má za to, že obě pozice obstará plnohodnotně. "Jsem přesvědčen, že ano, jinak bych tuto pozici nikdy nepřijal. Jsem zvyklý hodně pracovat. Navíc v mém případě se jedná o strategické vedení, nikoliv o vedení společnosti na každodenní bázi, to je role generálního ředitele," dodal.

Do čela představenstva se dostal po volbě svých kolegů. Rada kraje do ní minimálně po formální stránce nezasahovala, ostatně k tomu nemá podle stanov oprávnění. "Domnívám se, že to byla svobodná vůle představenstva. Já jsem k tomu žádné instrukce nedostal. Pan magistr Vojtěch se nám jevil jako nevhodnější kandidát," řekl Aktuálně.cz místopředseda představenstva Leoš Vysoudil.

Seznam Zprávy v únoru napsaly, že vláda Andreje Babiše Vojtěcha schválila coby nového velvyslance ve Finsku. Bývalý ministr zdravotnictví nicméně mluví o tom, že na jeho vůli plnit si své stávající i nové povinnosti se nic nemění. "V tuto chvíli se naplno věnuji svému poslaneckému mandátu a úkolům v rámci Krajské zdravotní. Co bude v dalším období, to se uvidí, má budoucnost je otevřená," podotkl.