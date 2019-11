Vnitro navrhuje zrušení hnutí Jaromíra Soukupa. Za půl roku nezvolilo své vedení

Za obchod s lidmi ve Velké Británii potrestal dnes ústecký krajský soud pět lidí. Hlavní strůjce vykořisťování Július Rigo stráví ve vězení 18 let a jeho manželka Darina devět let. Manželé Rigovi organizovali podle soudu odchod lidí z Mostecka do ciziny, kde je nutili k různým pracím a prostituci a peníze jim poté odebírali. Pětice u soudu vinu odmítla.

Manželé podle soudu získali během několika let na obchodu s lidmi přes 15 milionů korun. Prokázáno bylo dvojí manželství. Július Rigo si vzal Darinu Rigovou v době, kdy už byl v manželství se ženou ze státu mimo EU. Na šest let do vězení za obchod s lidmi poslal soud Karla Ádáma. Podmíněné tresty uložil soud Blance Sárköziové za kuplířství a Josefu Rigovi, bratrovi Júlia, za vydírání.