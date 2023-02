Vládu dohnala "porážka zla". I Fialova koalice měla polarizující kampaň, říká Prokop

Miloš Zeman ukázal, že i ústavně symbolická moc prezidenta je velká. "Dokázal podkopat důvěru Čechů v přijímání uprchlíků, k začleňování ve vzdělávání. Dokázal změnit politické směřování a veřejné mínění. Bylo by fajn, kdyby to Petr Pavel změnil ve prospěch řešení, která jdou naproti slabším regionům," říká v rozhovoru s Lindou Bartošovou sociolog a zakladatel agentury PAQ Research Daniel Prokop.

Prokop uvítal, že nově zvolený český prezident Petr Pavel hned do svého prvního projevu zahrnul i lidi, kteří ho nevolili, a mluvil o "chudších" regionech, na něž se chce soustředit. Byť jde zatím o symbolické kroky, podle Prokopa drží i díky výraznému vítězství kapitál být skutečně oním prezidentem všech.

"Nutno přiznat, že kampaň jeho protikandidáta Andreje Babiše byla hodně na hraně etiky, ale zároveň i dřívější kampaň koalice Spolu, která zobrazuje Babiše s Vladimirem Putinem jako stejné agenty, společnost rozděluje. Neukazujete tím negativa soupeře, jenom ho mytizujete. A tímhle typem kampaně pak v regionech, kde Babišovi spíš a priori důvěřují, podkopáváte důvěru v celou politiku," vysvětluje Prokop a navrhuje, aby si politici polarizující kampaně již odpustili.

Z výzkumů podle něj vyplývá, že lidé, kteří mají horší kvalitu života, mají menší sociální, kulturní či ekonomický kapitál, nejsou nějací autoritáři a sympatizanti ruského prezidenta, jenž rozpoutal válku na Ukrajině. "Oni prostě jen rezignují na to, že jim demokracie něco přináší. A silný kandidát je pak snáze přesvědčí, že ho mají volit. Jako Petr Pavel, svým charismatem a dobrou kampaní. Když je trošku slabší kandidát, tak to vyhraje antisystémová alternativa," upřesňuje.

Prokop se v rozhovoru rovněž vrací ke kampani před sněmovními volbami v roce 2021, kdy se podle něj koalice Spolu a Pirátů se Starosty soustředily tak na porážku tehdejšího premiéra Andreje Babiše, že nabízely nerealistický ekonomický program se strukturálním schodkem 250 miliard korun.

"Teď vidíme, že to republiku zavedlo do velkých problémů, protože vítěz nemůže najednou po volbách říct: 'kecali jsme, budou se zvyšovat daně'. Takže jim trvá dva roky, než dokáží revidovat ten nerealistický program. Dostali se do toho kvůli tomu, že předvolební kampaň nebyla o programu, ale o 'porážce zla'," dodává sociolog Prokop.

Podívejte se i na další rozhovory Lindy Bartošové k prezidentským volbám.

Hlavní témata rozhovoru:

0:30 - 2:10 Má Petr Pavel blízko tomu stát se prezidentem všech občanů České republiky?

2:10 - 6:00 Proč Andrej Babiš nezopakoval úspěch Miloše Zemana u lidí z nejchudších regionů? A proč je vysoká volební účast v nich nebývalou věcí?

6:00 - 10:25 Proč strany ve volbách rezignovaly na program? Může s tím nový prezident něco udělat?

10:25 - 14:15 O tom, že i vládní strany v kampaních naskočily na polarizující témata. Proč je potřeba před volbami zohlednit potřeby chudých regionů na úkor Prahy?

14:15 - 18:58 Neházejme Sudety do jednoho pytle. Podle Daniela Prokopa existují regiony, které vykazují mírný pokrok například ve vzdělávání nejchudších. Které to jsou?