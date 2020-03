Vláda zakázala akce nad sto lidí, uzavřela školy. Nakoupit chce statisíce rychlotestů

Bezpečnostní rada státu rozhodla od středy zrušit kvůli koronaviru výuku na základních, středních i vysokých školách. Stát také zakáže od úterních 18:00 akce nad 100 účastníků. Informoval o tom premiér Andrej Babiš (ANO) s odkazem na vývoj šíření nemoci v Evropě. Rada rozhodla i o nákupu většího objemu testů na nový typ koronaviru, které mají odhalit infekci do 29 minut.

Mateřských škol se zrušení výuky od středy nebude týkat, uvedl na tiskové konferenci ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Nejde podle něj o velké kolektivy dětí, navíc by to mělo dopad na rodiče.

Opatření bude vláda vyhodnocovat podle vývoje situace, uvedl Vojtěch na dotaz, na jak dlouho mají být školy uzavřeny. Učitelů se opatření podle něj týkat nebude, mohou vyučovat například přes internet.

"Chceme, aby lidi chodili do práce, aby ekonomika šlapala. To je základ," zdůraznil Babiš s tím, že pak mají být rodiče doma s rodinou. Odpověděl tak na dotaz, zda vláda zvažovala dopad na zaměstnavatele při uzavření škol. Opatření má zabránit šíření nákazy.

Restaurace se zatím zavírat nebudou

Zákaz se týká divadelních, hudebních, filmových a dalších představení, stejně tak sportovních či náboženských akcí, a to veřejných i soukromých s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob. Opatření bude platit do odvolání. Zákaz se nevztahuje na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci či soudů, řekl Babiš.

Stát zatím neuvažuje o tom, že by byly zavírány restaurace či nákupní centra, řekl ministr Vojtěch. Problémem jsou podle něj jednorázové akce.

"Toto, o čem hovoříme a na co se to vztahuje, jsou nějaké jednorázové akce, kde je najednou poměrně velký počet lidí," řekl Vojtěch. "Nejsou to zařízení, kde se ti lidé mění v čase, procházejí a podobně, jako jsou nákupní centra, wellness centra. Problém je, pokud se lidé koncentrují na jednom místě v rámci plesu, taneční akce, společenské události, sportovní události. Nejsou až takový problém místa, kde lidé korzují," doplnil ministr.

Hokejové a fotbalové ligy by se mohly konat bez diváků.

Jednorázové testy na hranice i do vlaků

Jednorázových testů chce vláda koupit 100 000. Primárně mají podle náměstka ministra Romana Prymuly sloužit na hranicích či ve vlacích ke kontrole cestujících. Od pondělí kontrolují lidi, kteří přijíždějí do ČR, na deseti přechodech policisté a celníci, hasiči jim měří teplotu. Od úterý by podobnou kontrolou měli procházet i pasažéři 40 mezinárodních vlakových spojů. Prymula nevyloučil ale i použití testů jinde. "Dají se používat v monitorování dopravy, budeme to kombinovat," uvedl.

Státní zdravotní ústav v úterý navýšil o dvě laboratoře počet zařízení, které mohou testovat vzorky k prokázání nákazy novým typem koronaviru. Seznam zveřejnil na webu. Celkem jich je deset, dvě z nich v Ostravě a Ústí nad Labem jsou soukromé.

V Česku je k úternímu ránu 40 potvrzených případů, většina souvisí se severní Itálií. Testováno bylo podle ministerstva zdravotnictví 1193 osob.

Inkubační doba je podle odborníků dva týdny. Lidem, kteří přišli s nákazou do kontaktu nebo se od soboty vrátili z Itálie, proto praktičtí lékaři nařizují dvoutýdenní karanténu. Podle zatím známých informací je třeba k nakažení nejméně 15minutový kontakt na vzdálenost kratší než 1,6 metru.