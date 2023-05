Vláda už má teď větší přínos, než měly předchozí dvě, prohlásil Fiala na sjezdu ODS

I kdyby vláda už nic dalšího neprosadila, její přínos bude větší než v případě předchozích dvou kabinetů, řekl na sobotní ideové konferenci občanských demokratů v Praze předseda strany a premiér Petr Fiala. Za priority do budoucna označil posílení české energetiky a bezpečnosti, rozvoj dopravní sítě, snížení byrokracie či reformu vzdělávání.

V úvodu celodenního jednání ODS o programu ocenil politiky své strany ve vládě i v dalších funkcích, vyzdvihl také vůli kabinetu k bolestné a nepopulární reformě v podobě konsolidačního balíčku, který vláda představila tento týden.

Vláda vedená ODS představila ve čtvrtek plán na konsolidaci veřejných financí. Úsporný balíček obsahuje 58 opatření a doprovází ho důchodová reforma. Bez balíčku by podle premiéra byl příští rok schodek rozpočtu o 94 miliard korun vyšší.

Fiala v sobotu ocenil, že vláda měla odvahu nepopulární materiály připravit. Změny jsou bolestné, ale absolutně nutné, řekl. "Kdyby vláda už neprosadila nic dalšího, jsem si jist, že její přínos je v tuto chvíli pro ČR větší, než působení obou socialisticko-populistických vlád, které nám předcházely," připomněl vlády vedené Andrejem Babišem (ANO).

Ve vládní pětikoalici se podle Fialy daří udržovat vstřícnou atmosféru, ve které je ale současně ODS schopná prosazovat a dodržovat své klíčové priority. "Loni jsme daňovou zátěž kvůli krizi snížili o 30 miliard, příští rok daně celkově zhruba o 30 miliard zvýšíme. A v žádném případě nebude daňové zatížení občanů takové, jaké bylo před zrušením superhrubé mzdy," řekl Fiala.

Posílení energetiky

Premiér ocenil všechny občanské demokraty ve vládě, ale i v dalších funkcích. Vyzdvihl hlavně svého prvního stranického místopředsedu a ministra financí Zbyňka Stanjuru, který podle něj čelil neprávem v posledních týdnech mediálním útokům. "Jen proto, že se držel pravidel a byl tím, kdo v tichosti počítal, analyzoval a připravoval podklady pro rozhodování celé vládní koalice," uvedl premiér.

Kabinet musí pokračovat v projektech, které mnohdy překračují jeho čtyřletý mandát, zmínil Fiala. Klíčových je podle něj pět oblastí. "Na prvním místě je to posílení naší domácí energetiky. Nejde pouze o rozvoj jádra, na který naše vláda sází, ale také o výstavbu dalších zdrojů, včetně těch obnovitelných," řekl. Za nutný označil i další rozvoj bezpečnosti nebo silniční a železniční sítě.

Pokračovat musí i snižování byrokracie, stát se musí modernizovat a digitalizovat. Dokončit chce také reformu vzdělávání. "Musíme posílit jeho kvalitu, přemýšlet o jeho délce a zaměřit se na jeho dostupnost. Nesmí se opakovat situace s nedostatkem škol," řekl Fiala.

Důležitá je podle něj i revize peněz vydávaných na vzdělávání. "Tedy zda opravdu za tyto peníze dostáváme kvalitní výuku, nebo zdali by se daly investovat lépe," uvedl.

Náš web @Aktualnecz v rámci svého zpravodajství přináší ukázku z dnešního proslovu předsedy ODS a premiéra Petra Fialy na ideové konferenci ODS. Na tomto videu můžete slyšet, jak Petr Fiala varoval spolustraníky před tím, aby se ODS “neuzavírala do ideologických táborů”. pic.twitter.com/epoY639KAw — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) May 13, 2023

Krvavý kompromis

Místopředseda Sněmovny Jan Skopeček na konferenci ODS označil kompromis na vládním konsolidačním balíčku za krvavý. Vadí mu především růst daní. Strana za to podle něj ponese politické náklady. Podle ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS) by v případě, že by strana měla většinu v obou komorách, vypadal balíček jinak. Nové příjmy by podle něj byly nižší a větší důraz by byl na úspory.

Občanští demokraté jsou podle Skopečka s TOP 09 ve vládní pětikoalici jedinými stranami, které nemají socialistické tendence. Vládou oznámené plány nicméně Skopeček ve Sněmovně podpoří, ve stávající politické konstelaci podle něj nemohl vzniknout lepší kompromis.

Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) zase stranu vyzval ke zlepšení komunikace. Lépe vysvětlovat kroky strany by měli představitelé jejího vedení i řadoví členové. Jako příklad zmínil konsolidační balíček, který potřebuje podporu členů strany.

"Jsem přesvědčen, že přestože nás to vlastně zdržuje od práce, tak je potřeba, abychom lépe vysvětlovali, co děláme a proč to děláme. Tady máme rezervy," uvedl. Je podle něj nutné vysvětlovat, proč je potřeba změnit parametry důchodového systému nebo seškrtat dotace, které třeba dopadnou na konkrétní obec, kde je starosta z ODS.