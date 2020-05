Vláda schválila zákon rozšiřující Vojtěchovy pravomoci, bude platit do konce roku

Zákon o mimořádných opatřeních, který rozšiřuje a zpřesňuje pravomoci ministerstva zdravotnictví při koronavirové epidemii, vláda schválila. Předpis s účinností omezenou do konce roku by měl vyřešit platnost opatření i po konci nouzového stavu, který trvá do 17. května.

Zákon o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění covid-19 má podle navrhovaného textu platit v klíčových pasážích do konce roku. Jeho cílem je dočasně doplnit předpis o ochraně veřejného zdraví, který bude nadále obsahovat obecná ustanovení. Opatření by mohl resort vydávat po předchozím souhlasu vlády a jen v nezbytném rozsahu na nezbytnou dobu, v odůvodnění musí vysvětlit aktuální epidemiologická rizika. Ministerstvo zdravotnictví by mělo podle návrhu do konce roku kvůli likvidaci epidemie či při nebezpečí jejího opětovného vzniku mít možnost nařídit mimořádné opatření s celostátní působností, kterým přikáže určitou činnost či zakáže nebo omezí některé služby. Návrh zmiňuje oblasti veřejné dopravy, obchodu a výroby, obchodní centra, kadeřnictví a obdobné služby, koupaliště, hromadné akce či vysoké školy. Resort by měl také dostat možnost přikazovat zdravotnickým zařízením, aby vyčlenila potřebné kapacity na boj s epidemií. V pravomoci ministerstva by měl být i možný zákaz či omezení návštěv v nemocnicích či zařízeních sociálních služeb a příkaz používat ochranné a dezinfekční prostředky. Předpis počítá s až třímilionovou pokutou při přestupcích proti ministerským opatřením. Opoziční strany se ve středu podle předsedy KDU-ČSL Mariana Jurečky shodly na tom, že návrh dočasného zákona nechtějí projednat ve stavu legislativní nouze, ale v řádném procesu se zkrácenými lhůtami. Připustil to později Hamáček. Piráti by ale podle šéfa jejich poslanců Jakuba Michálka projednání v legislativní nouzi umožnili, aby nevzniklo přechodné období mezi koncem nouzového stavu a začátkem účinnosti zákona. Stejně se vyjádřil také předseda hnutí SPD Tomio Okamura.