Vláda odmítla Klausův návrh trestat mazání příspěvků, pokuta 50 milionů je absurdní

Vláda nepodpořila poslanecký návrh Václava Klause mladšího (ODS) na trestání omezování svobody projevu na sociálních sítích. Po jednání vlády to oznámil náměstek ministra spravedlnosti Michal Franěk. Stanovisko vlády náměstek zdůvodnil vágní formulací návrhu, přesvědčením, že by tato otázka neměla být předmětem trestního a přestupkového zákona i nejistotou, který by zákon způsobil provozovatelům sociálních sítí. Návrh nicméně stále musí posoudit sněmovna.

"Byla by to úprava unikátní, která ve vyspělých zemích nemá analogii," zdůvodnil Franěk rozhodnutí vlády zaujmout k návrhu nesouhlasné stanovisko. Na tom, že by navrhované změny neměly být předmětem trestního práva, se podle něj shodly všechny resorty.

Vládou odmítnutý dokument navrhoval, aby za mazání příspěvků uživatelů provozovatelům nebo správcům sociálních sítí hrozilo až tříleté vězení, zákaz činnosti nebo peněžitý trest.

Legislativci se již v předběžném stanovisku k návrhu vyjádřili nesouhlasně. "Absurdita navrhované pokuty až 50 milionů korun vynikne ve srovnání například se shodnou výší pokuty stanovené pro provozovatele jaderné elektrárny za porušení povinností týkajících se provozu jaderného reaktoru," uvedli.

Příspěvek? České právo zná jen ten peněžitý

Novela podle nich navíc obsahuje řadu neurčitých pojmů nebo slova a obraty, které právní řád používá k něčemu jinému. Například pojem "příspěvek" chápe české právo podle vládních právníků výhradně jako peněžitý příspěvek, nikoli jako informaci nebo obsah sociálních sítí.

Nový trestný čin nazvaný porušování svobody projevu by se vztahoval podle předlohy tří desítek poslanců z ODS, ANO, SPD, ČSSD, KSČM, KDU-ČSL a STAN na sociální sítě s více než 100 tisíci uživateli. Míří na jejich provozovatele a správce. Trestné by podle návrhu bylo neoprávněné odstranění nebo jiné znepřístupnění příspěvku týkajícího se otázek veřejného zájmu, který by nebyl v rozporu s trestními předpisy, mezinárodními smlouvami nebo s dobrými mravy.

Zásah by zároveň musel být veden úmyslem ztížit nebo zmařit svobodnou veřejnou diskusi. Méně závažné případy porušení svobody projevu, a to i z nedbalosti, by byly podle novely přestupkem.

Provozovatelé nebo správci sociálních sítí podle předkladatelů zavádí vnitřní pravidla přípustnosti obsahu příspěvků, která často překračují zákonná omezení svobody projevu. Mazání příspěvků nebo blokování uživatelů je v takových případech v rozporu s listinou základních práv, míní autoři. Zavedení nového trestného činu a přestupku by mělo zabránit tomu, ale provozovatelé nebo správci sociálních sítí "svévolně či preventivně" omezovali názory a informace, které nepřekračují zákonné mantinely.

