Vláda navrhla přísnější Facebook: Přístup až od patnácti, dřív jen se souhlasem rodičů

před 30 minutami

Praha - Vláda v rámci ochrany osobních údajů navrhla, že Facebook budou moci smět použít děti do 15 let jen se souhlasem rodičů. Evropská unie přitom takovou ochranu vyžaduje jen u dětí do 13 let. Návrh vládě předložil ministr vnitra Lubomír Metnar (za ANO).

Návrh podpořila ředitelka Úřadu pro ochranu osobních údajů Ivana Janů. "Jsem toho názoru, že rodiče nesou zásadní odpovědnost za pohyb dětí na síti, je nutno, aby byl ten věk vyšší," uvedla. Souhlas rodičů by tak měly potřebovat i děti do 15 let například ve chvíli, kdy by si chtěly založit účet na sociálních sítích.

Podle Metnara vláda rozhodla o stanovení hranice na 15 let po diskusi. "Pakliže už bude mít patnáct let, tak si může tyto stránky zřídit," řekl Metnar.

Návrh je součástí zákona, který nyní bude muset schválit Poslanecká sněmovna.