Takový bude Zlín. Architekti přišli s odvážnou vizí, počítají i s obřím mrakodrapem

Baťův Zlín byl a stále je v mnoha ohledech výjimečné město. A zjevně jím chce být i nadále, tamní architekti teď představili odvážnou vizi, jak by v budoucnu mohl Zlín vypadat. Jeho novou dominantou by se mohl stát až 300 metrů vysoký mrakodrap. Zatím nejvyšší budova v Česku, brněnský AZ Tower, měří 111 metrů.

V místech továrního areálu by podle představ architektů mohla vyrůst nová dominanta Zlína, která by byla součástí byznysového centra s mrakodrapy či nadzemní železnicí. "Tato vize má jeden hlavní cíl a to je ukázat veřejnosti, jak by Zlín v budoucnu mohl vypadat, aby se takového rozvoje Zlína nebáli. Odkaz Bati spočívá zároveň i v odvážných myšlenkách," říká architektka Monika Zvonková ze studia Semela Ateliers, které za návrhem stojí.

"Byly by tam určitě kancelářské budovy, ale i další komerční záležitosti, hotely, restaurace, ale po okrajích máme třeba i bydlení a sportoviště," popisuje Zvonková.

Autoři návrhu jsou si vědomi toho, že k realizaci jejich smělé vize je zapotřebí souhlas politiků, památkářů, a především by vše musel zafinancovat silný investor. "Tyhle vize jsou skvělé z praktického pohledu. Nejsem si jistý, jestli současný areál je to nejvhodnější místo, protože jsme regulováni památkáři. Ale jako skvělé místo vidím v Malenovicích, kde výškové limity můžeme prolomit," říká náměstek hejtmana David Vychytil.

Baťův mrakodrap byl se svými 77 metry svého času druhou nejvyšší moderní budovou Evropy. Zda ve Zlíně v blízké budoucnosti vyroste ještě mnohem vyšší dominanta, je v tuto chvíli nejasné.