Elitní detektiv vyzradil razii a vzal úplatek, nyní však sahá po milionovém odškodném

Bývalý příslušník protimafiánského útvaru dostal trest za to, že známého podnikatele informoval o zásahu s krycím názvem Vidkun. Razie mířila i na tehdejšího hejtmana Olomouckého kraje. Detektiv po obvinění z vynášení ze spisů skončil ve vazbě. Soud ji však později označil za nezákonnou a policista kvůli tomu žádá odškodnění milion korun. Jak zjistilo Aktuálně.cz, Nejvyšší soud mu dal šanci.

Tehdejší Útvar pro odhalování organizovaného zločinu zasahoval 13. října 2015 na několika místech v Praze a Olomouci. Razie měla rozbít skupinu vrcholných olomouckých policistů, podnikatele Ivana Kyselého a hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila (ČSSD), kteří si podle podezření za vzájemné protislužby včetně úplatků vycházeli vstříc.

Minimálně jeden člověk mimo policii se však o zásahu dozvěděl dřív, než k němu došlo. Takovou informaci však mít neměl. Byl jím podnikatel bosenského původu Albin Arifovič. Na razii ho upozornil vysoce postavený důstojník protimafiánského útvaru Luděk Vokál. Ujistil ho, že policie proti němu nejde. Oba muži se znají od 90. let.

Vokál za vyzrazení akce dostal podmínku. Rozsudek zahrnoval i korupci, protože od Arifoviče získal na oplátku k zapůjčení vůz za 500 tisíc korun. Když Vokála kvůli tomu obvinila inspekce, strávil 27 dní ve vazbě. Soud ji však později označil za nezákonnou. Bývalý důstojník za to žádá milion korun odškodnění, k němuž mu nyní Nejvyšší soud otevřel cestu.

Je oprávněný domáhat se škody

"S ohledem na ústavněprávní základ nároku na náhradu škody způsobené nezákonným rozhodnutím je poškozený (Vokál) oprávněn se domáhat náhrady, jakmile jsou splněny předpoklady jejího vzniku," zní jedna z klíčových pasáží rozsudku Nejvyššího soudu, jenž neveřejně rozhodl minulý měsíc. Aktuálně.cz má verdikt k dispozici.

Vokál kvůli kompenzaci za vazbu podal žalobu na ministerstvo spravedlnosti, jež nese odpovědnost za selhání trestních orgánů. U první instance spor prohrál. Obvodní soud pro Prahu 2 své rozhodnutí vysvětlil tím, že Vokál je stále v podmínce. Bývalý dlouholetý policista dostal tři roky vězení se zkušební lhůtou čtyř let.

Úvaha soudu byla následující: pokud by Vokál porušil podmínku, šel by do vězení. A jeho délka by se zkrátila o čas strávený ve vazbě. Satisfakcí za vazbu by tak bylo zmíněné zkrácení případného trestu. A protože takový scénář podle obvodního soudu nešlo vyloučit, není možné Vokála za vazbu odškodnit penězi.

Po Vokálově odvolání však Městský soud v Praze rozsudek zrušil. Podle něj je podstata žaloby důvodná. Není důvod čekat na možné porušení podmínky, když vazba už proběhla a byla nezákonná. Navíc Vokálovi běží lhůta pro nárok na kompenzaci, přičemž by hrozilo její promlčení. Proti tomu naopak podal dovolání resort spravedlnosti. A narazil.

Musí se rozhodnout o výši odškodného

"S ohledem na charakter nároku souvisejícího s nezákonným omezením osobní svobody nelze rozhodnutí o požadovaném zadostiučinění na nepřiměřeně dlouhou dobu odsouvat," stojí v čerstvém rozsudku Nejvyššího soudu, který vynesl senát soudce Davida Vláčila a jenž dovolání ministerstva spravedlnosti zamítl.

Nejvyšší soud se postavil za verdikt odvolací instance. Vokál opustil vazbu 16. listopadu 2015, žalobu o peníze podal o rok později. Podle Vláčilova senátu tak není na co čekat, jak navrhoval obvodní soud. Zvlášť když je trestní kauza exdetektiva přes rok uzavřená, což je v obecné rovině další argument ve prospěch odškodnění.

"Již samo pravomocné odsouzení poškozeného k podmíněnému trestu brání úvaze o předčasnosti žaloby na náhradu nemajetkové újmy, k níž mělo dojít nezákonně vykonanou vazbou," jednoznačně uvedl Nejvyšší soud, v čem byla úvaha Obvodního soudu pro Prahu 2 mylná.

Čerstvé rozhodnutí senátu soudce Vláčila automaticky neznamená, že Vokál dostane milion korun. Nicméně podle rozsudku nezvratné právo na kompenzaci má. V jaké bude výši, musí rozhodnout první instance, jak plyne z pokynu Nejvyššího soudu. Podle justičních zásad náleží za den ve vazbě odškodné zpravidla od 500 do 1500 korun.

Kauza Vidkun stále běží

"Rozhodnutí soudu nemám. A dokud o něm nebudu soudně vyrozuměn, nemůžu se k tomu vyjádřit, protože by to bylo předjímání," reagoval pro Aktuálně.cz na vývoj svého sporu Vokál. Po nuceném odchodu ze sboru se věnuje podnikání. Vlastní firmu Dyn Lock (dříve Dyn Tedes), jež klientům poskytuje servis v oblasti ochrany proti odposlechům.

Obdobně jako Vokál reagoval Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, jenž před soudem reprezentuje resort spravedlnosti. Ani on nemá k dispozici rozsudek. "Po doručení písemného rozhodnutí jej ve spolupráci s ministerstvem spravedlnosti vyhodnotíme a stanovíme další postup," napsala redakci mluvčí úřadu Michaela Tesařová.

Vokála za jeho delikty pravomocně potrestal Městský soud v Praze loni v dubnu. Odsoudil ho za porušení služební povinnosti, zneužití pravomoci úřední osoby a přijetí úplatku. Vedle podmínky dostal pokutu 100 tisíc korun a pět let nesmí pracovat u bezpečnostních sborů. Arifovič, který se léta pohybuje v blízkosti policistů, dostal také podmínku.

Samotná kauza Vidkun není zcela uzavřena, Krajský soud v Ostravě se jí stále zabývá. Obžalovaní jsou podnikatel Ivan Kyselý, bývalý náměstek krajského policejního šéfa Karel Kadlec a bývalý hejtman Rozbořil. Kadlec podle obžaloby vynášel informace Kyselému, tomu měl zase hejtman nabídnout úplatek. Bývalý šéf olomoucké kriminálky Radek Petrůj byl pravomocně očištěn.