Veselou školu v Praze povede Poláčková, pokusí se udržet odcházející učitelský sbor

Pražské arcibiskupství jmenovalo novou ředitelkou církevní základní školy Veselá škola v Praze 1 Ivanu Poláčkovou, která má zajistit její stabilizaci. Kvůli vypsání konkurzu na ředitele a zásahům arcibiskupství do chodu školy dala výpověď většina učitelů. Nová ředitelka má zahájit komunikaci s těmi stávajícími. Rodiče s odvoláním bývalého vedení nesouhlasí a žádali přeměnu na soukromou školu.

Bývalý zástupce ředitelky David Válka řekl, že původně chtěli zachovat celý učitelský sbor pohromadě. Nakonec ale někteří už mají jiné zaměstnání. "My žádnou školu nezakládáme," dodal.

"Nové vedení Veselé školy je pro nás zárukou, že bezprostředně dojde ke stabilizaci školy, která byla nezodpovědným jednáním předchozího vedení uměle směřována k zániku s tím, že její aktivity měly být nezákonným způsobem vyvedeny na jiný subjekt založený tímto bývalým vedením," uvedlo v prohlášení na webu arcibiskupství.

Poláčková povede Veselou školu od pondělí 1. července. Podle prohlášení arcibiskupství na webu pracuje ve školství 14 let a vystudovala management vzdělávání. Působila jako učitelka matematiky, fyziky a angličtiny, čtyři roky jako zástupkyně ředitele základní školy a šest let jako školní inspektorka.

"Nové vedení školy po předání kontaktů zahájí komunikaci se stávajícími učiteli tak, aby byl obnoven pedagogický sbor, který zajistí výuku," napsal dále zřizovatel. Dosavadní vedení podle arcibiskupství chybovalo při vedení administrativy školy.

Kvůli zásahům arcibiskupství do chodu školy a konkurzu na ředitele rezignovala ředitelka Jana Válková a výpověď podalo 37 ze 40 učitelů školy. Skončit by měli na konci prázdnin. Rodiče vypsali petici za změnu zřizovatele, čímž by chtěli školu zachránit před zánikem. Podepsalo ji přes 600 lidí.

Podle Válka původní vedení školu od pondělka předává novému. "Podle našeho názoru je škola v rozvalinách. Některé třídy odcházejí celé, část dětí jde do domácího vzdělávání," dodal. Rodiče se podle něj organizují a rádi by založili školu novou.

Veselá škola funguje jako základní a základní umělecká škola. Vznikla v roce 1990, od roku 1993 je zapsaná v rejstříku ministerstva a od roku 1995 ji zřizuje Arcibiskupství pražské. Válková byla první ředitelkou školy. Do ZŠ chodí 230 dětí a do ZUŠ 250.

Arcibiskupství odvolalo Válkovou z funkce ředitelky loni v červnu. Po protestech rodičů arcibiskup Dominik Duka rozhodnutí zrušil a dal vedení školy rok na nápravu údajných nedostatků při administrativní správě školy. Během aktuálního školního roku se pak ve škole vystřídala vizitační kontrola arcibiskupství a kontrola České školní inspekce. První z nich podle zástupců školy zopakovala stará administrativní pochybení, druhá doporučila některé nedostatky napravit, ale neshledala důvod doporučit odvolání ředitelky.