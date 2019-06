V církevní škole dalo výpověď celé vedení a 37 učitelů. Kvůli sporu s Dukou a Malým

Nebývale dusná atmosféra panuje na Veselé škole v pražské Soukenické ulici. Ze dne na den zde podalo výpověď celé vedení a 37 učitelů. Důvodem má být dlouhodobá snaha pražského arcibiskupství, které je zřizovatelem školy, odstranit ředitelku a zároveň zakladatelku Janu Válkovou. Arcibiskupství naopak tvrdí, že se jej vedení snaží vydírat a usiluje o privatizaci školy.

Církevní základní škola a základní umělecká škola v pražské Soukenické ulici je známá pod názvem Veselá škola. Pověstná je také svou uvolněnou atmosférou, křesťanskými hodnotami a vyznáváním přátelství a pomoci namísto soutěžení a konkurence. To vše dávalo dohromady instituci, kam i rodiče ze vzdáleného okolí Prahy hlásili své děti. Lví podíl na tom má zakladatelka a dosavadní ředitelka školy Jana Válková.

"Bez ní by nic z toho nebylo. Ona dala škole tohoto ducha a pomáhala jej udržet," říká matka jednoho z žáků Radka Beránková. "V některých věcech s ní nesouhlasím, dokonce jsem s ní i trochu bojovala, ale musím uznat, že tohle vše je díky ní."

K veselí tu ale mají poslední dobou daleko. Vedení už přes rok bojuje se zřizovatelem - pražským arcibiskupstvím, které se již rok snažilo odvolat ředitelku Válkovou a posílalo na ni kontroly. Vše vyvrcholilo nyní, kdy rezignovalo kompletní vedení školy a 37 učitelů ze čtyřiceti dalo výpověď.

Když se zřizovatel pokusil ředitelku odvolat odvolat loni v červnu, postavili se za ni rodiče peticí. "Paní ředitelka Jana Válková byla v minulých dnech odvolána, a to bez udání jakýchkoliv důvodů. Jistě pochopíte, že v řadách rodičů napříč jednotlivými ročníky to vyvolalo velké obavy. Rádi bychom relevantní důvody jejího odvolání znali a pochopili, proč k odvolání došlo," stálo v dokumentu.

Ten podepsalo 639 lidí. Petenti dále žádali, aby kardinál Dominik Duka vysvětlil důvody jejího odvolání, jinak ho budou považovat za "zcela nepochopitelné a obtížně akceptovatelné."

Duka rozhodnutí přehodnotil a zakladatelku školy ve funkci ponechal, ale současnému vedení dal roční zkušební lhůtu, během které mělo vypracovat plán, jak zajistit nápravu nedostatků, které odhalil školský odbor pražského arcibiskupství. Jenže tím nic neskončilo, spíše začalo. Následovala vizitační kontrola a návštěva České školní inspekce.

Podle zástupkyně ředitelky Aleny Brožové ovšem ani jeden z orgánů nezjistil žádná významná pochybení. "Jednalo se o malicherné drobné administrativní chyby, které se vyskytují v každé instituci," vysvětluje Brožová.

Je to kampaň proti arcibiskupství

Podle arcibiskupství jsou snahy současného vedení kampaň. Zřizovatel má být prý nátlakem vedení donucen, aby Veselou školu přenechal ředitelce a jejímu týmu jako soukromé zařízení.

"Arcibiskupství pražské tento způsob protiprávního nátlaku jednoznačně odmítá. Tento postup je v hrubém rozporu s platným právním řádem a zejména s povinnostmi dosavadního vedení Veselé školy, proti němuž se bude Veselá škola a stejně tak Arcibiskupství pražské bránit adekvátními právními prostředky," píše ve svém čtvrtečním prohlášení Arcibiskupství pražské.

Zřizovatel ubezpečuje rodiče, veřejnost i učitele, že Veselá škola bude pod jeho záštitou dál fungovat jako církevní i s novým ředitelem. Ten by měl být znám už 2. července.

Dodává navíc, že v případě přeměny školy z církevní na soukromou nemá její vedení zajištěné financování. To tým Válkové odmítá a tvrdí, že peníze poskytne ministerstvo školství.

Biskup Václav Malý a Monika Wagenknechtová z referátu církevního školství si podle svých slov uvědomují, že učitelé jsou v nejisté situaci a prosí je o trpělivost. "Vyzýváme k setrvání a vyčkání jmenování nového ředitele a zároveň žádáme, aby nepodporovali soukromé aktivity současného vedení, které směřuje k účelové destabilizaci Veselé školy," píše se v závěru prohlášení.

Podle Brožové rozhodně o žádnou kampaň proti arcibiskupství nejde. "Vyčkávali jsme celý rok za běhu školy. Dočkali jsme se dvojnásobné kontroly, obviňování a půlročního mlčení."



Patová situace pro rodiče

V nezáviděníhodné situaci se ocitli rodiče žáků Veselé školy. Například Radka Beránková vůbec neví, co se bude ve škole v příštím školním roce dít.

"My jsme v úplně patové situaci. Naše třídní učitelka je totiž mezi těmi, kteří zůstali. Takže se rozhodujeme, zda nechat dítě v kolektivu kamarádů s učitelkou, kterou má rádo. Jenže když tam dítě necháme, dáme němý souhlas s tím, co se tam teď děje. Takže je to takový souboj mezi zájmem dítěte a principem," popisuje Beránková.

Veselá škola vznikla v roce 1990, od roku 1993 je zapsaná v rejstříku ministerstva a od roku 1995 ji zřizuje Arcibiskupství pražské. Válková byla první ředitelkou školy. Do ZŠ chodí 230 dětí a do ZUŠ 250.