Vezměte si to, my to nechceme. Soudy dávají ruce pryč od korupční kauzy soudce Sováka

Blíží se rozhodnutí, kdo bude vyřizovat korupční kauzu bývalého soudce Vrchního soudu v Praze Zdeňka Sováka. Původní soudce se z projednávání případu vyloučil kvůli podjatosti. Se Sovákem ho pojí zprostředkovaná známost. Příslušná instance už má však na stole spis, díky kterému o soudci závažného korupčního případu rozhodne. Sovák je obžalovaný z úplatkářství při výkonu funkce.

Bylo 20. února letošního roku. Soudce Městského soudu v Praze Tome Frankič měl tou dobou už tři měsíce k dispozici spis k Sovákově kauze, aby ho mohl nastudovat. Případ měl projednat. Jenže zmíněný den rozhodl, že ho vyřizovat nebude. Vysvětlil to podjatostí, protože se přes svého otce s obžalovaným zná.

Deník Aktuálně.cz na Frankičovo rozhodnutí upozornil v březnu. Redakce také informovala, že dva ze čtyř Sovákových spoluobžalovaných proti Frankičově vyloučení podali stížnost. Sovákův blízký přítel Milan Bíba a jeho partnerka Charlotte Mulénová jsou přesvědčení, že Frankič je svým výrokem připravil o zákonného soudce.

Stížnosti zamířily na nadřízený Vrchní soud v Praze. Jenže senát soudce Ľubomíra Klimáčka se jejich vyřízení kvůli dřívějšímu působení Sováka na stejné instanci vzdal a místo toho se obrátil na Nejvyšší soud. Právě ten podle zjištění Aktuálně.cz rozhodl, kdo bude stížnosti proti Frankičově odstoupení vyřizovat.

Rozhodnou v Olomouci

"Ve věci stížnosti obžalovaných proti usnesení o vyloučení předsedy senátu JUDr. Tomeho Frankiče bylo rozhodnuto o odnětí věci Vrchnímu soudu v Praze a přikázáno k rozhodnutí Vrchnímu soudu v Olomouci," řekla Aktuálně.cz mluvčí pražského vrchního soudu Kateřina Kolářová.

Stížnosti Bíby a Mulénové dostal k vyřízení olomoucký soudce Vladislav Šlapák. Jak redakci potvrdil mluvčí instance Stanislav Cik, vypořádat je má do konce srpna. Pokud stížnostem vyhoví, Sovákovu kauzu povede Frankič. V opačném případě platí jeho vyloučení. Pak se musí najít nový soudce a hlavní líčení by tak začalo nejdříve příští rok.

"Věc se přidělí novému předsedovi senátu podle stejných pravidel jako nově podané obžaloby," řekl redakci už dříve mluvčí pražské městské instance Adam Wenig. Automatický systém dělí případy do dvou skupin, majetkových a ostatních deliktů, a dvou stupňů, na spisy pod, nebo nad dva tisíce stran. Nový případ dostane ten soudce, který je na řadě v příslušné skupině a stupni.

Otec soudce pracoval se Sovákem

Soudce Tome Frankič je z justiční rodiny, jeho otec dodnes působí na Vrchním soudu v Praze. Právě tam Sováka potkával. "Jeho rozhodnutí chápu. Tohle ale nevnímají spoluobvinění stejně. Mají argumentovat, že jich se podjatost netýká. Vnímají to tak, že budou odňati zákonnému soudci," řekl Sovák Českému rozhlasu.

Národní centrála proti organizovanému zločinu zadržela Sováka v sobotu 5. prosince 2020. Následující pondělí ho Obvodní soud pro Prahu 1 poslal do vazby pro obavu z ovlivňování svědků, Sovák zůstal v cele tři měsíce. Jeho kariéra by se stejně na konci roku uzavřela, dosáhl maximální hranice 70 let povolené pro funkci soudce.

Vyšetřování kauzy se prodlužovalo kvůli Sovákovým zdravotním potížím, má nemocné ledviny. Podle jím předložených lékařských zpráv nebyl schopný absolvovat trestní řízení. Jenže podle policie, která ho sledovala, je Sovákova kondice dostatečná, díky tomu ho mohlo Vrchní státní zastupitelství v Praze loni v listopadu obžalovat.

"Byl jsem ožralý jako Dán"

"Obžaloba byla podána na pět osob pro zneužití pravomoci úřední osoby, přijetí úplatku, nadržování, nepřímé úplatkářství, podplacení a legalizaci výnosů z trestné činnosti," informoval už dříve náměstek Vrchního státního zastupitelství v Praze Zdeněk Štěpánek, který obžalobu na Sováka vypracoval.

Sovák podle státního zástupce požádal o úplatek 50 až 150 milionů korun za ovlivnění odvolacího řízení ve prospěch stavební firmy Metrostav, jež byla aktérem druhé větve korupční kauzy Davida Ratha. Vedle výše uvedených se na úplatkářství měli podílet také podnikatel Gagik Tonyan a soukromý detektiv Robert Plevač.

Soudce Sovák vinu odmítá. "Ne, to byly kecy. Protože jsem byl ožralý jako Dán. Dozvídal jsem se o tom z odposlechů. A bylo to prostě chvástání," řekl dříve Českému rozhlasu. V kauze už přiznal vinu advokát Jiří Teryngel, který dal Sovákovi úplatek sto tisíc korun, aby ovlivnil kauzu ve prospěch jeho klienta. Teryngel dostal pokutu milion korun a jako advokát skončil.

