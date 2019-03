Velký bojkot Vodičky. Senátoři i zástupci města přijdou na pietu o hodinu dříve

Senátoři se poprvé vyhnou pietě, které se účastní předseda Českého svazu bojovníků za svobodu Jaroslav Vodička. K bojkotu se nakonec připojí i zástupci ministerstva obrany, hlavního města či Prahy 6. Všem vadí Vodičkova veřejná vystoupení a vedení svazu.

Jedno výročí, jedno místo, přesto dvě pietní akce. Kvůli kontroverzním výrokům předsedy Českého svazu bojovníků za svobodu (ČSBS) Jaroslava Vodičky pořádá Senát vzpomínkové setkání na počest odbojáře Václava Morávka o hodinu dříve než zmíněný spolek.

"Nemůžeme se účastnit akcí Českého svazu bojovníků za svobodu už z principu. Jejich vedení v současné době není zárukou, že akce proběhnou vždy pouze se záměrem uctivé připomínky významných osobností a jejich činů," říká místopředseda Senátu Jiří Oberfalzer (ODS).

Svaz a Vodička čelí kritice za to, že loni ocenili komunistického poslance Zdeňka Ondráčka, který se jako policista podílel v roce 1989 na potlačování protirežimních demonstrací. Pozornost vzbudil i Vodičkův projev na tryzně v Terezíně. V reakci na něj židovské obce označily jeho výroky o uprchlících za xenofobní.

Naposledy na sebe ČSBS upozornil minulý týden, kdy na akci k výročí 80 let od začátku nacistické okupace vystoupil poslanec Václav Klaus a přirovnal plán na reformu Evropské unie ke knize Mein Kampf nacistického vůdce Adolfa Hitlera.

Horní komora parlamentu bude v pátek bojkotovat akci ČSBS poprvé od chvíle, kdy letos v únoru senátoři přijali doporučení, aby se akcím pořádaným svazem vyhýbali. Oberfalzer měl být původně jediným politikem, který k pomníku odbojáře Václava Morávka dorazí ve 14 hodin, před Vodičkou. Nakonec bude na místě poblíž Prašného mostu osamocen předseda ČSBS, jenž byl spolupracovníkem komunistické Veřejné bezpečnosti.

Čestná stráž armády bude na obou akcích

K senátorovi se totiž přidají i zástupci dalších institucí. "S vystupováním svazu bojovníků mám dlouhodobě problém, takže když jsem zjistil, že Senát dělá vzpomínkovou akci o hodinu dříve, tak jsem se na něj obrátil a zeptal se, zda se můžu přidat," vysvětluje místopředseda sněmovny Vojtěch Pikal (piráti). Bez senátorů by hledal jinou cestu, jak uctít památku jednoho ze skupiny přezdívané gestapem Tři králové.

Na místo by měl dorazit i náměstek ministra obrany Jakub Landovský. Ač to původně nebylo plánováno, na akci "bojkotujících" dorazí i čestná stráž armády. Ta tam zůstane i na akci ČSBS. "Účast čestné stráže je symbolem vyjádření pocty Václavu Morávkovi, mimořádné osobnosti našich vojenských dějin," vysvětluje mluvčí resortu obrany Jiří Caletka.

Ministerstvo obrany v současnosti řeší, zda s ČSBS neukončí spolupráci na pořádání pietních akcí. Právě kvůli kontroverzním výrokům, které na setkáních svazu zaznívají.

Sám Vodička nechce bojkot příliš komentovat. "Je to jejich problém," říká s tím, že svaz páteční pietu určitě pořádat bude. Ve středu Vodička Aktuálně sdělil, že "nikdy neprovedl nebo neřekl nic, zač by měl být takto odsuzován".

Páteční pietní akce ČSBS bude mít nejspíš ještě dohru. Svaz údajně na pozvánce na akci uvedl, že ji pořádá společně s Prahou 6. Radnice to však odmítá. "Vůbec to není pravda, ještě to s nimi budeme řešit," říká starosta městské části Ondřej Kolář (TOP 09). Už v minulém volebním období se podle něj vedení radnice neformálně usneslo, že se bude akcím, na kterých je Vodička, vyhýbat.

Svaz potřebujeme, vysvětluje Metnar

Akcemi ČSBS a projevy na nich se zabýval ve středu sněmovní výbor pro obranu. Na něm mimo jiné zaznělo, že by stát neměl v rozpočtu pro další rok vyčlenit 6,3 milionu korun, které dosud spolek dostával. Bez nich by měl existenční problémy, protože většina financí padne na platy jeho představitelů. Ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) však upozornil, že jeho resort nemá kapacity na to, aby pietní akce pořádal sám, a proto spolupracuje s tímto kontroverzním spolkem.