V noci hrozí silné bouřky s krupobitím, výstraha platí pro celou Moravu

Silné bouřky s přívalovými srážkami a krupobitím hrozí ve středu večer a v noci na čtvrtek ve východní části republiky. Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) před 18:00 rozšířil výstrahu, která se aktuálně týká všech moravských krajů i východu Pardubického kraje. Při opakovaných bouřkách tam může v úhrnu napršet až 50 milimetrů vody.

Meteorologové uvedli, že nebezpečný může být rychlý odtok vody z krajiny a lokální záplavy v místech, která jsou nasycená vodou z předchozích srážek.

Výstraha na silné bouřky platí pro celý Moravskoslezský, Olomoucký a Zlínský kraj, větší část Jihomoravského kraje a východní regiony Pardubického kraje, a to od středečních 18:00 do čtvrtečních 03:00. V druhé polovině noci by měly bouřky slábnout.

"Celá situace se urychlila a i s ohledem na nově vznikající buňky je pravděpodobné, že se bouřky rozšíří více na sever," uvedli meteorologové na síti X. V atmosféře je podle nich hodně energie, takže lze čekat intenzivnější srážky, lokálně silnou bleskovou aktivitu a možnost menších krup do dvou centimetrů.

"Není třeba se bát, že by byly kroupy větších rozměrů tak jako v pátek. Podmínky jsou tentokrát jiné," dodali. V bouřkách, které zejména přes Moravu a Slezsko přešly minulý pátek navečer, se vyskytovaly kroupy velké až osm centimetrů.

Třeba v Českém Těšíně na Karvinsku po víkendové bouřce doprovázené silným větrem zůstaly poškozeny městské koupaliště, sportovní areál nebo hřbitov. Krátce předtím bouřky výrazně zasáhly Ostravsko, kde poničily například střechu jedné z budov památkově chráněného Trojhalí Karolina. Bouře v Ostravě lámala a vyvracela stromy i v Komenského sadech nebo v zoo, která byla dočasně z bezpečnostních důvodů uzavřena.