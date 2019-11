Ve dvě v noci mě vzbudili s tím, že moje logo Občanského fóra vyhrálo, říká Šťastný

I po třiceti letech si grafik Pavel Šťastný vybavuje chvíli, kdy se dozvěděl, že jeho návrh, jak má vypadat logo Občanského fóra, vyhrál. "Bylo to ve dvě hodiny v noci, samozřejmě to bylo překvapení," vzpomíná Šťastný, který tehdy jako student stávkoval ve škole. Postupem času se stal uznávaným grafikem a letos také spolupracoval s lidmi, kteří pořádali oslavy výročí sametové revoluce.

Vypadá to zdánlivě úplně obyčejně - písmena O a F a k tomu v bříšku prvního písmene dvě tečky a čárka, připomínající usmívající se obličej - logo Občanského fóra, které bylo při nedělních oslavách výročí sametové revoluce v roce 1989 vidět na mnoha místech. A do ulic se určitě vydal i jeho autor, grafik Pavel Štastný, který se radoval ze svobody v roce 1989 stejně jako v současnosti.

"Sametová revoluce určitě měla smysl, vidím to na svých přátelích i na svých dětech. Vůbec nemusí řešit problémy typu, co a kde si mají koupit, což bylo v době nedostatkového zboží před rokem 1989 zcela běžné. Místo toho rádi cestují a stejně jako jiným se jim otevřel svět. Myslím, že dnešní svět je o sbližování kultur, svoboda národy spojuje. Vždyť jsme se neosvobodili jenom my, ale celá východní Evropa," pochvaluje si Šťastný, který v době pádu totalitního režimu studoval Uměleckoprůmyslovou školu v Praze.

Že se stal právě on autorem jednoho z nejslavnějších log v československé historii, byla shoda náhod a také jeho okamžitého nápadu. Ve dnech po demonstraci 17. listopadu přespával společně s dalšími studenty ve škole a stejně jako další navrhoval a vyráběl letáky i transparenty. "Stávkovali jsme a přitom se každý den báli, jestli nás policie nezavře a nevezme školu útokem," podotýká.

Dne 25. listopadu se najednou objevil ve škole kurýr ze štábu Občanského fóra, který měl jediný požadavek: oznamoval, že je mezi studenty vyhlášena soutěž uměleckých škol o logo Občanského fóra.

"Řekl nám, ať všeho necháme a pustíme se do práce, protože ve čtyři hodiny si přijde pro návrhy. Takže celý náš ateliér pracoval, dělali jsme technická loga tak, jak jsme byli naučení. Když jsme v půl čtvrté věděli, že už neuděláme nic pořádného, tak jsme si z toho dělali legraci. A já takto v 15:45 nakreslil logo Občanského fóra," popisuje Pavel Šťastný.

Jak sám přiznává, absolutně ho nenapadlo, že by měl uspět právě jeho návrh. Ve dvě hodiny v noci ho však někdo ze štábu vzbudil a oznámil mu: vaše logo Občanského fóra vyhrálo. "Samozřejmě jsem měl radost, hurááá," směje se i po letech. "A když jsem následující den viděl Václava Havla na balkoně Melantrichu, jak má moje logo, stejně jako všichni ostatní, na svém srdci, tak to bylo úžasné," dodává Šťastný v souvislosti s mohutnou demonstrací 27. listopadu 1989 na Václavském náměstí, kdy z pověstného balkonu vydavatelství Melantrich například zazpívali společně hymnu Karel Kryl a Karel Gott.

Mimochodem, smlouvu na používání loga uzavřel s Václavem Havlem a několika dalšími představiteli Občanského fóra. Kopie smlouvy je i veřejně dohledatelná, takže každý se na ni může podívat, stejně jako na podmínky smlouvy - Šťastný dovolil využívání loga na určitou dobu zcela zdarma. Později uzavřel smlouvu, už na komerční využívání loga, s tehdejším ministrem financí Václavem Klausem. Část peněz Šťastný věnoval do fondu své univerzity.

Pavel Šťastný ale rozhodně nežil z úspěchu loga Občanského fóra. Během tří desítek let pracoval na spoustě projektů a vypracoval se na jednoho ze špičkových českých grafiků, specializuje se na tvorbu log a korporátního designu. Vytvořil například loga pro Seznam.cz, Datart, Paraple, Česko-saúdskou obchodní komoru a mnoho dalších. Stojí také za výtvarným návrhem televizního pořadu Banánové rybičky a jednou z desek kapely Mig 21. Pokud jde o jeho nejznámější práci, vznikla celá výstava Příběh loga Občanského fóra, kterou je možné vidět čas od času v Česku i v zahraničí.

"Jsem šťastný ze svobody, ale zároveň vím, že je třeba svobodu chránit. Musíme to mladým lidem připomínat, proto jsem rád za akce 17. listopadu, které pořádá Korzo Národní i další, velmi rád spolupracuji také s Festivalem svobody. Je potřeba všechny tyto aktivity podporovat, protože jinak nám plíživým způsobem svoboda zmizí. A pak se najednou ráno probudíme a budeme překvapeni, kde žijeme. Toho bych se fakt nechtěl dožít," přiznává.