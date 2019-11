Obrazem: Svoboda a láska. Lennonova zeď je opravená, dostala novou tvář

Newyorský soud dnes nařídil prezidentovi Donaldu Trumpovi zaplatit dva miliony dolarů (46 milionů korun) na urovnání žaloby, která ho viní ze zneužívání své charitativní organizace pro politické a obchodní cíle. Informovala o tom agentura AP. Soudkyně Saliann Scarpullaová rovněž podepsala dohodu o uzavření nadace Trump Foundation a převodu její zbývající hotovosti na jiné neziskové organizace.

Podle prokuratury státu New York Trump i jeho tři děti dlouhé roky zneužívali fondy nadace, a to i během prezidentovy volební kampaně v roce 2016. Prokuratura proto žádala vrácení zneužitých peněz a také zaplacení pokuty, a to v celkové sumě 2,8 milionu dolarů (64,5 milionu korun). Soudkyně ale částku snížila na dva miliony dolarů.