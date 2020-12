Vánoční manuál. Psycholožka radí, jak prožít klidné Vánoce v době pandemie

"Vánoce jsou krásné, ale i velmi náročné období nejen v době pandemie. Každý máme představu o tom, jak bychom je chtěli strávit, a ne vždy se to daří. Letos to bude o to těžší, že se z opatrnosti možná neuvidíme se všemi našimi blízkými," říká Kateřina Bohatá, vedoucí Linky seniorů.

Chceme-li se na Vánoce setkat se svými blízkými, je podle psycholožky a vedoucí Linky seniorů Kateřiny Bohaté nutné zvážit, nakolik je pravděpodobné, že by je onemocnění covid-19 ohrozilo i jak těžké by pro ně bylo být v době vánočních svátků sami. Související Pomoc v době koronaviru. Podívejte se, kde vám pomůžou, a kde pomoc hledají Přehled "I osamělost je velmi těžká a pro někoho to mohou být svátky poslední. Je důležité o tom se svými blízkými mluvit a vyslechnout si jejich přání. Pokud vaše babička říká, jak moc důležité je pro ni o svátcích vidět vnoučata i přes všechna rizika a že si to tak přeje, respektujte její právo rozhodovat sama za sebe a zkuste zařídit setkání tak, aby bylo co nejbezpečnější," vysvětluje psycholožka Kateřina Bohatá. Rozhodneme-li se společně vidět, je vhodné dodržovat určitá opatření. Například se několik týdnů před Vánoci vyhýbat kontaktům, které nejsou nezbytně nutné, a tak snížit nebezpečí nakažení. Těsně před návštěvou je možné nechat si udělat dobrovolně antigenní či PCR test, a získat tak jistotu, že u nás nemoc právě neprobíhá. "Pokud se i přes to nebudeme před plánovanou návštěvou cítit dobře, můžeme zvážit její posunutí na nový termín. I kdyby to znamenalo, že budeme mít Štědrý den na Silvestra," radí psycholožka. Raději na vzduchu Také je možné zorganizovat méně rizikové setkání venku, uspořádat vánoční rodinnou procházku do lesa či se projít po vánočně vyzdobeném náměstí. A pro ty, co nakonec zůstanou o vánočních svátcích sami, slouží nepřetržitě například Linka seniorů. "Bude k dispozici všem, kteří to o Vánocích budou potřebovat. Zavolání může ulevit od pocitu smutku z osamění i podpořit, pokud na nás na Vánoce dolehne tíha nedávno prožité ztráty blízkého člověka," říká její vedoucí. Související Navzdory krizi jsou Češi rekordně štědří. Podívejte, jak jejich peníze pomáhají 37 fotografií Linka chce zároveň přispět k tomu, aby Vánoce mohli prožít v klidu i ti, kdo se obávají nákazy covid-19, a proto raději nechodí do míst, kde se pohybuje více lidí. Stejně tak se snaží myslet na ty, kdo právě onemocnění prodělávají nebo jsou v karanténě a nemají kolem sebe nikoho, kdo by jim došel nakoupit. Nebo přinesl léky. "Proto jsme dobrovolnou pomoc rozšířili nejen na seniory, ale také na osoby mladšího věku, kteří jsou nemocní nebo v karanténě a nemají se na koho obrátit," dodává Bohatá. Linka seniorů je hodně vytížená, denně přijme kolem stovky volání. Některé hovory jsou dlouhé, a proto se stává, že volající to musí zkoušet opakovaně. Tato služba je propojena se skautskou dobrovolnou pomocí, pro niž nyní zřídili na čísle linky 800 200 007 tlačítkovou volbu 1. Skauti nyní zajišťují nákup potravin a základních potřeb dle individuálního nákupního seznamu, návštěvu lékárny či návštěvu pošty, pokud není nutné, aby byl senior přítomný osobně. Inspirace ve světě Českého způsobu pomoci si všimla i Světová organizace skautského hnutí a uvádí ji na svých stránkách pro inspiraci dalším zemím světa. Linka seniorů přijme od volajícího poptávku, skautští dobrovolníci mají v mobilu nainstalovanou aplikaci, která jim oznámí, že někdo něco potřebuje v jeho lokalitě. Jedním kliknutím se s ním mohou okamžitě spojit. Související Přehledně: Proč je nový koronavirus nyní tak rozšířený? A jaké má Česko vyhlídky? Přehled "Takto jsme za posledních šest týdnů propojili se skauty již více než 300 volajících, z nichž mnozí zůstávají se 'svým' dobrovolníkem v dlouhodobějším kontaktu," líčí Kateřina Bohatá. Mluvčí českého skauta Barbora Trojak k tomu dodává, že výhodou jeho členů je jejich dobré renomé ve společnosti. Čeští senioři totiž nemají příliš důvěru někoho si pouštět do domu, vzhledem k mnohaletým zkušenostem s podomními podvodníky všeho druhu. Skautská organizace je ale pro ně zárukou spolehlivosti. Nejčastějšími tématy hovorů jsou samota, životní ztráty, hledání cest k překonání překážek, omezená pohyblivost či soběstačnost, vážná nemoc, ztráta zaměstnání, finanční tíseň, péče o seniora v rodině, demence, domácí násilí, šikana či přehlížení. Linka seniorů a Skautská dobrovolná pomoc Linka seniorů, kterou provozuje Elpida o.p.s., je jednou z nejvíce využívaných krizových linek v ČR. Na telefonním čísle 800 200 007 je v provozu od 8 do 20 hodin každý den, včetně svátků a Vánoc. Slouží především seniorům a těm, kdo o seniory pečují - blízkým osobám i profesionálům. Během pandemie zprostředkovává i Skautskou dobrovolnou pomoc a spojuje seniory a nyní nově i osoby COVID+ z celého Česka s dobrovolníky z organizace Junák - český skaut, kteří zajišťují základní praktickou pomoc. Na telefonním čísle 800 200 007 je možné si požádat o donášku léků, nákupu, či například zaplacení složenek na poště. Během prosince byla tato služba rozšířena i pro osoby nemocné COVID+ a v karanténě neseniorského věku.