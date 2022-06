Gregor: Ukrajina je zkorumpovaná. Takže ji necháme "sežrat" Ruskem?

Proruská dezinformační scéna v Česku se po výraznější aktivitě se začátkem války na Ukrajině opět vrací do stavu před invazí, míní politolog Miloš Gregor. "Máme tu tak do 10 procent skalních příznivců, kteří by mávali ruskou vlajkou, i kdyby přijela okupační vojska do Česka, a poté dalších 10 až 15 procent lidí, kteří jsou váhaví, ale ruskou propagandou se nechají zlákat," uvádí pro Aktuálně.cz.

Nejčastěji se dezinformační weby podle politologa z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně věnují příběhům, které mají zejména relativizovat nutnost pomáhat Ukrajině a také zpochybňovat role jednotlivých aktérů v konfliktu. "To znamená, když to zobecním, že Vladimir Putin neměl jinou možnost než zaútočit, válku vyprovokovalo NATO a Západ, Ukrajinci jsou fašisté a česká vláda je vlastizrádná, protože jim pomáhá," uvádí Gregor. "Výrazně více prostoru teď také dostávají následky války," dodává. Gregor také podotýká, že ruská propaganda se v poslední době v západních zemích výrazně zdiskreditovala a přesunula svou pozornost spíše na země v Africe a na Blízkém východě. "Tam historicky panuje velká nedůvěra k Západu, a to ať už kvůli kolonialismu, nebo válkám, které tam proběhly," vysvětluje politolog. "Ruská propaganda tam tak má velice živnou půdu pro to, aby šířila svoje vidění světa, a tím pádem i odtamtud třeba rekrutovala vojáky, a to paradoxně třeba z řad radikálních muslimů," dodává. Podívejte se na video v úvodu článku, kde Gregor také vysvětluje, jak se změnila rétorika některých tuzemských politiků ohledně války na Ukrajině.