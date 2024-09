Z děla vystřelili na jeho počest. Válečný veterán Masopust oslavil sté narozeniny

Trápí ho nedoslýchavost, ale kondici a vitalitu by mu mohli závidět mnozí mladí. Válečný veterán z východní fronty Miloslav Masopust, jeden z posledních žijících příslušníků dělostřeleckého pluku 1. československého armádního sboru, není podle své ženy Heleny nikdy unavený.

Úctyhodný věk ani únava na něm nebyly znát ani ve čtvrtek, kdy v posádkovém domě dělostřeleckého pluku v Jincích na Příbramsku oslavil sté narozeniny. Kromě rodiny a přátel mu přijeli popřát vysocí představitelé armády a ministryně obrany Jana Černochová (ODS).

Oslavu s desítkami účastníků, dárky i slavnostní salvou z miniaturního děla si Masopust od první chvíle užíval, podle jeho ženy v něm bude všechno ještě dlouho doznívat. "Až si doma sedne do houpacího křesla, tak o tom bude přemýšlet. Teď si to neuvědomuje, protože vidí plno známých i neznámých tváří," tlumočila jeho pocity.

Masopust při rozhovoru s novináři nebyl příliš mluvný, v hlučném prostředí ho trápila nedoslýchavost. "Nejsem unavený, ale neslyším," vysvětloval. "No jo, dělostřelec," glosovala to jeho žena.

"Je vidět, že ti, kteří si prošli tvrdým životem v tvrdých podmínkách, bojovali za druhé světové války, mají neuvěřitelně tuhý kořínek a řada z nás z té mladší generace jim má co závidět," podotkla Černochová, která Masopustovi věnovala hodinky. Mezi dalšími dárky byl například zlatý kříž rytíře dělostřelectva nebo voucher na pobyt u jineckého dělostřeleckého pluku včetně stravy.

Původem volyňský Čech Masopust přijel do Prahy v roce 1945 poté, co se zúčastnil Slovenského národního povstání ve funkci velitele zásobovací baterie. Předtím na začátku září roku 1944 bojoval v Dukelském průsmyku. Od roku 1947 sloužil v armádě v různých velitelských funkcích u dělostřelectva. V letech 2002 až 2004 byl místopředsedou Československé obce legionářské.

Podle ředitele Vojenského historického ústavu Praha Aleše Knížka je Masopust hrdinou, který po celý život předával vzpomínky na druhou světovou válku mladé generaci. "Pan generál je jedním z úplně posledních lidí, o nichž můžeme říct, že mají status válečného veterána z druhé světové války," uvedl Knížek.

Ministerstvo obrany podle ředitele odboru pro válečné veterány a válečné hroby Roberta Speychala ví o 64 žijících druhoválečných veteránech v Česku a o jednom v zahraničí. Do tohoto počtu se nezahrnují političtí vězni, kteří se neúčastnili bojů na frontě. "Bojovníků z východní fronty od Dukly je celkově osm, z toho dvě jsou ženy," upřesnil Speychal. Masopust je podle něj jedním z nejstarších a zapojil se ještě do bojů před dukelskou operací, dal se naverbovat na Volyni jako dvacetiletý i se svým otcem.

Černochová vyjádřila lítost nad tím, že přímých pamětníků druhé světové války stále ubývá. Připomněla, že nedávno zemřel stíhací pilot britského Královského letectva Emil Boček nebo bojovník z východní fronty Václav Kuchynka. "Pan generál Masopust je bohužel už jeden z těch posledních," řekla.

Knížek poukázal na to, že příští rok se bude připomínat 80 let od konce druhé světové války. "Pevně věřím, že budeme mít příležitost s posledními hrdiny bojů jak na východní, tak na západní frontě to 80. výročí oslavit," dodal.

