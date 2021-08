Volební model: Šance koalic jsou vyrovnané, sílí ANO a Přísaha, ČSSD ztrácí

Volby do Poslanecké sněmovny by v srpnu vyhrálo hnutí ANO se ziskem 27,5 procenta. Koalice Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) a koalice Pirátů a STAN by dostaly shodně 21 procent hlasů. Vyplývá to ze srpnového volebního modelu agentury Kantar CZ pro Českou televizi.

Do Sněmovny by se podle něj dostalo ještě SPD se ziskem deset procent, hnutí Přísaha se šesti procenty a KSČM s pěti procenty. Vládní ČSSD by skončila pod pětiprocentní hranicí nutnou pro zisk poslaneckých mandátů, uvedla agentura Kantar CZ.

Související Volby by podle průzkumu vyhrálo ANO s náskokem před koalicí Spolu a Piráty se STAN

Od jejího posledního průzkumu v červnu posílilo vládní hnutí ANO o šest procentních bodů, naopak koalice Pirátů a STAN ztratila tři procentní body a koalice Spolu 2,5 procentního bodu. Podle analytika agentury Kantar CZ Ondřeje Ryboně hnutí ANO premiéra Andreje Babiše posiluje s odezněním kritické situace kolem epidemie onemocnění covid-19.

Poslední průzkum se uskutečnil od 2. do 13. srpna a zúčastnilo se ho 913 lidí. Autoři průzkumu upozorňují na to, že statistická chyba činí jeden až 3,5 procentního bodu.

Pokud by strany kandidovaly samostatně zvítězilo by podle průzkumu Kantar CZ opět hnutí ANO se ziskem 26,5 procenta. Druzí Piráti by dostali 12 procent a třetí ODS 11,5 procenta hlasů. Pro STAN by se rozhodlo 10,5 procenta voličů, pro SPD 9,5 procenta. Kolem pětiprocentní hranice se pohybují Přísaha, TOP 09, KSČM a lidovci. Vládní sociální demokraté jsou i v tomto stranickém volebním modelu pod pěti procenty se ziskem 3,5 procenta.

V tomto týdnu zveřejnila aktuální volební model také agentura STEM pro CNN Prima News. Podle něj by volby v srpnu vyhrálo také hnutí ANO se ziskem 31,1 procenta hlasů. Koalice Spolu by měla 21,7 procenta, pro koalici Pirátů a STAN by se rozhodlo 18,7 procenta voličů. Do Sněmovny by se podle tohoto průzkumu dostaly ještě SPD a KSČM.

Volební model Kantar CZ ve srovnání s výsledkem sněmovních voleb v říjnu 2017 (v pct):

Strany/koalice Srpen

2021 Červen 2021 Květen 2021 Duben 2021 Březen 2021 Únor 2021 Leden 2021 Volby říjen 2017 Piráti+STAN 21 24 26 27 30 34 29,5 - Spolu (ODS+KDU-ČSL+TOP 09) 21 23,5 21,5 21,5 19 17,5 19,5 - ANO 27,5 21,5 20 21 23,5 22 26,5 29,64 Piráti - - - - - - - 10,79 STAN - - - - - - - 5,18 ODS - - - - - - - 11,32 SPD 10 12,5 10 12 12 11 10,5 10,64 TOP 09 - - - - - - - 5,31 KSČM 5 4,5 5,5 5 5 5,5 5 7,76 KDU-ČSL - - - - - - - 5,8 ČSSD 3,5 3,5 3 4 3 4,5 4 7,27 Trikolóra - - - - - - - - Trikolora Svobodní Soukromníci 2 - 4 3,5 2,5 - - - Přísaha 6 6 5 2,5 2 -

Zdroj: Česká televize