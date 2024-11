V srdci staré Karviné má vzniknout průmyslová zóna, památkáři i místní protestují

Poblíž bývalého Dolu Barbora a šikmého kostela svatého Petra z Alkantary v Karviné se chystá stavba průmyslového areálu Panattoni Smart Park Karviná. S projektem nesouhlasí památkáři nebo spolek Stará Karviná, kterým vadí, že má areál vzniknout na místě historického jádra původní Karviné a území, jež je i cennou archeologickou lokalitou, zcela přetvořit.

Generální ředitel Panattoni pro Česko a Slovensko Pavel Sovička uvedl, že zóna se připravuje pro jakýkoliv moderní průmysl. "My připravíme veškerá povolení a pak se snažíme oslovovat investory, kteří se dívají po celé Evropě," řekl Sovička. Už dříve developer uzavřel smlouvu o budoucí koupi pozemků se společností Asental Zdeňka Bakaly.

Zóna podle představitelů Panattoni představuje velkou příležitost pro obyvatele Karviné, Havířova, Orlové a dalších okolních měst a obcí s potenciálem až 4500 nových pracovních míst. Karvinsko je okresem s jednou z nejvyšších nezaměstnaností v zemi, na konci října činila 8,3 procenta. Na jedno volné pracovní místo tam připadalo 10,5 uchazeče o práci.

"Karviná byla, všichni to víme, hornické město. Když stát ustoupil od fosilních paliv, Karviná prošla transformačním procesem, a pokud tady neuděláme něco moderního pro děti lidí, kteří pracovali v hornictví, tak se Karviná vylidní. Pro nás je průmyslová zóna jednoznačně přínosem," řekl náměstek karvinského primátora Vladimír Kolek (ANO).

Panattoni Smart Park Karviná má vzniknout na ploše zhruba 100 hektarů, která se nachází mezi bývalým Dolem Barbora, silnicí spojující Ostravu s Karvinou a kostelem, jenž je jedinou dochovanou stavbou ze staré Karviné. Chrám kvůli poddolování výrazně poklesl a naklonil se. Jako "šikmý kostel" ho proslavila spisovatelka Karin Lednická svou stejnojmennou knihou.

Spolek Stará Karviná podal návrh na vyhlášení území krajinnou památkovou zónou. Podle předsedkyně Terezy Ondruszové řekla nemá spolek nic proti samotné průmyslové zóně, ale vadí mu zvolené místo. "Území, kde by se to mělo stavět, to je srdce staré Karviné," řekla předsedkyně.

V bezprostřední blízkosti na druhé straně silnice je podle ní vhodnější plocha o velikosti 129 hektarů. "Je zrevitalizovaná, jsou to bývalé kolonie, je tam lepší dopravní obslužnost, není to tak členitý terén, je to stejný vlastník, ale není to úplně to jádro staré Karviné," řekla Ondruszová.

Místo s archeologickými nálezy

Ředitel územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu v Ostravě Michal Zezula řekl, že se jednoznačně jedná o historicky cenné území. "Je to území s archeologickými nálezy první kategorie, vymezené v místě jádra středověkého osídlení, na které navázalo v 19. a první polovině 20. století město Karviná," řekl Zezula.

Výzkumy provedené v poslední době podle něj ukazují, že jde o jedinečnou archeologickou lokalitu. "Nadzemní části zástavby tam sice z velké části zanikly, ale ty podpovrchové jsou dochovány, jak části zástavby, tak i většiny těžebních a dalších průmyslových areálů, a rozhodně je potřeba to při rozvojových plánech tohoto území zohlednit. Zaniklou Karvinou není možné vnímat jako brownfield bez limitů dalšího využití," řekl Zezula.

Sovička řekl, že proces povolování stavby zahrnuje archeologické průzkumy i prověření všeho, co je potřeba pro uskutečnění stavby. "My věříme tomu, že pokud takovýhle názor bude, bude potřeba zachránit určité části, nebo některým se vyhnout, tak to vyplyne právě v rámci povolování," řekl Sovička.Panattoni v zón ě plánuje pět hal. Ta nejbližší má být od šikmého kostela vzdálená 400 metrů a i díky zeleni a terénní vlně od něj nemá být vůbec vidět.

Zezula řekl, že v původním územním plánu byla vymezena ochranná zeleň a dopravní koridor, který měl kostel a Důl Barbora spojovat, což bylo změnou územního plánu změněno na plochu, kde je možné průmyslové využití. Připomínky podle něj zpracovatel neakceptoval, takže památkový ústav podal žádost o přezkum zákonnosti změny územního plánu, jež se nyní řeší. "NPÚ využije všech zákonných možností k ochraně kulturně historických a archeologických hodnot tohoto území," řekl Zezula.

První změna územního plánu byla schválena v roce 2006 a druhá změna se týkala jen malého kousku území, který doplnil celý areál. "Toto území je v územním plánu už od roku 2006 vedeno jako průmyslová zóna. Pro Moravskoslezský kraj je to velká příležitost, že tento projekt je po tolika letech představen, a myslím si, že se Karvinsko může tímto ekonomicky nastartovat," řekla hejtmanova náměstkyně Šárka Šimoňáková (ANO).