V rozvodněné řece na Osoblažsku zemřel člověk

V rozvodněné řece na Osoblažsku v Petrovicích na Bruntálsku zemřel v sobotu člověk. Hasiči jej vytáhli mrtvého z vody. Po dalším hasiči pátrají, zatím neúspěšně. Pokračovat budou ráno.

"Účastnili jsme se pátrání po dvou osobách. Jednu jsme vytáhli mrtvou z vody. Další jsme ještě nenašli. Celou událost si už převzala policie, která bude dál organizovat pátrání," řekl mluvčí s tím, že dnes už s ohledem na tmu bylo pátrání přerušeno. Pokračovat bude ráno.

Událost se stala v Petrovicích na Osoblažsku. ČTK to potvrdila starostka Radka Drgáčová. "Vím jen, že se našlo tělo. Zjistilo se, že jde o obyvatele Petrovic. Víc nevíme, událost řeší policie," řekla ČTK starostka.

Rozvodněnou řeku s kolegy sleduje od rána. "Voda se sem valí z luk i polí. Zatopila nějaké sklepy a cesty. Nyní se situace trochu uklidnila. Čekáme, co se bude dít v noci," řekla Drgáčová. Voda podle ní zástavbu významněji neohrozila. "Není to tak, že by voda strhávala domy," dodala.

Povodí Odry má měřicí stanici na řece Osoblaze přímo v Osoblaze. Podle dat z ní řeka vystoupala dnes v 19:00 na úroveň prvního stupně povodňové aktivity, vzápětí ale hladina začala klesat.

