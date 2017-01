Smogová situace v Praze skončila, MHD zdarma nebude. Řidiči výzvy magistrátu ignorovali, aut neubylo

před 31 minutami

Po bezmála týdnu zrušili meteorologové smogovou situaci v Praze. Kvalita ovzduší se minulý týden zhoršila natolik, že od soboty do pondělí platila v Praze i regulace, tedy utlumení výroby ve čtyřech podnicích. Regulace byla v Praze vyhlášena po dvaceti letech. Při jejím sobotním vyhlášení magistrát požádal řidiče aut, aby nevyjížděli. Výzva ale účinná nebyla, podle Ústředního automotoklubu vozidel v metropoli v posledních dnech výrazně neubylo.

Praha – Meteorologové v úterý zrušili v Praze smogovou situaci, kterou vyhlásili minulý týden ve čtvrtek před půlnocí kvůli vysokým koncentracím polétavého prachu v ovzduší. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Kvalita ovzduší se minulý týden zhoršila natolik, že od soboty do pondělí platila v Praze i takzvaná regulace, což znamenalo utlumení výroby ve čtyřech podnicích. Regulace byla v Praze naposledy vyhlášena v listopadu 1996.

Smogová situace se vyhlašuje, když koncentrace prachu za 12 hodin překročí aspoň na polovině meteorologických stanic 100 mikrogramů na metr krychlový a pro dalších 24 hodin se nečeká pokles. Minulý týden ČHMÚ vyhlásil postupně od čtvrtka smogovou situaci v deseti krajích a Praze. Od neděle ale smogu ubývá. V úterý ráno byla situace odvolána například v Královéhradeckém, Pardubickém a Jihočeském kraji. Později se přidal i kraj Středočeský. Ve Zlínském kraji byla v úterý naopak smogová situace po pondělním odvolání znovu vyhlášena.

Při smogové situaci doporučuje ČHMÚ, aby lidé více využívali městskou hromadnou dopravu a nevyjížděli auty, pokud to není nutné. Emise ze spalovacích motorů se totiž významně podílejí na zvýšených koncentracích prachu. Lidé by se pak měli vyvarovat při pobytu venku větší fyzické zátěže, což platí hlavně pro nemocné, starší lidi nebo děti.

Pražský magistrát jednal o možnosti zavedení městské hromadné dopravy zdarma, ale vzhledem k lepšící se situaci od nápadu upustil. "Měli jsme připraveno, že MHD bude zdarma, a to mimo jiné v součinnosti s Českými drahami. Město bylo připraveno zavést MHD zdarma od dnešních 12:00 do čtvrteční noci. Teď máme dobrou zprávu, že se situace zlepšila. Jsme připraveni kdykoliv svolat radu, která by hlasovala o bezplatné MHD a jsme připraveni to vždy udělat až do odvolání. Nyní rozhoduje počasí a my na to musíme reagovat," řekl náměstek primátorky Petr Dolínek (ČSSD).

K MHD zdarma přistoupili minulý týden v pátek v Přerově, kde byla smogová situace vyhlášena ve čtvrtek. O bezplatném jízdném kvůli smogu uvažoval také plzeňský magistrát či vedení Středočeského kraje. To ale čekalo na postoj Prahy.

Smogovou situací se radní zabývali po asi pěti dnech, kdy v Praze začala. "Koalice Adriany Krnáčové tak dlouho řešila, co dělat, až se smog rozpustil sám," řekl předseda pražské ODS a opoziční zastupitel Filip Humplík.

Praha zažila po dvaceti letech také regulaci. Ta se vyhlašuje, pokud alespoň na polovině měřicích stanic v daném území dvanáctihodinový průměr koncentrací částic polétavého prachu překročí 150 mikrogramů na metr krychlový a zároveň se pro dalších 24 hodin nečeká pokles. Při sobotním vyhlášení regulace magistrát požádal řidiče aut, aby nevyjížděli. Výzva ale účinná nebyla, podle Ústředního automotoklubu vozidel v metropoli v posledních dnech výrazně neubylo. V roce 1996 magistrát zakázal vjezd do centra, což způsobilo dopravní kolaps. Na silničních obchvatech a příjezdech se vytvářely mnohakilometrové stojící kolony vozidel a zpožděna byla i MHD. Utlumena byla výroba ve čtyřech podnicích.

autor: ČTK