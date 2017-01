Kvůli smogu by v Praze mělo být jízdné zdarma, navrhují radní. Regulaci aut zatím nechystají

před 2 hodinami

Kvůli přetrvávající smogové situaci budou v úterý pražští radní vyjednávat s dopravním podnikem a Českými drahami o bezplatném jízdném. Snaží se tak omezit pohyb automobilů po hlavním městě. Minulý týden už magistrát vyzval řidiče, aby nevyjížděli, pokud to není nezbytně nutné. Český hydrometeorologický ústav vyzval k regulaci provozu ve čtyřech pražských podnicích. Město žádá obyvatele, aby omezili topení tuhými palivy. Současná situace se má udržet do konce týdne.

Praha – Pražští radní budou v úterý kvůli smogu v hlavním městě jednat o zavedení městské hromadné dopravy zdarma. Omezení pro automobily město zatím nechystá. Naopak utlumena byla výroba ve čtyřech podnicích. Novinářům to v pondělí řekli primátorčin náměstek Petr Dolínek (ČSSD) a radní Jana Plamínková (STAN/Trojkoalice). V Praze jsou stále zhoršené rozptylové podmínky a kvalita ovzduší se podle meteorologů nezlepší do konce týdne. Nadále platí regulace, stejně jako ve Středočeském a Olomouckém kraji.

"V tuto chvíli připravuji podklady na úterní jednání rady, aby zvážila vyhlášení jízdného zdarma v rámci pražské MHD. To by mohla být motivace pro některé řidiče, aby odložili automobil a využili MHD. Vyzval jsem rovněž dopravní podnik, aby se připravil na možné posílení dopravy. Jednali jsme i s Českými drahami, aby se v případě zavedení jízdného zdarma uznávalo i u nich," řekl Dolínek.

Regulaci automobilů Praha zatím nechystá. "V tuto chvíli nebudeme regulovat dopravu a omezovat vjezd. Nicméně vyzýváme řidiče, aby pokud možno nepoužívali automobily. Pokud nemají jiného zbytí, pak je prosíme, aby je odstavili na prvním místě a dál jeli MHD. Doufám, že si lidé uvědomí, že jde o zdraví všech," řekl Dolínek. Také vyzval podnikatele, aby odložili dodávky zboží, je-li to možné. Podle Dolínka by zavření hlavních silnic způsobilo to, že by řidiči hledali objížďky, což by celou situaci jen zhoršilo.

Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) už vyzval k utlumení provozu ve čtyřech závodech v metropoli. Konkrétně jde o Kámen Zbraslav, cementárnu v Radotíně, slévárnu Agma Vysočany a Kare Praha, která recykluje stavební materiál. Praha nabádá obyvatele, aby omezili topení tuhými palivy. "Je třeba si uvědomit, že speciálně kamna na uhlí jsou zdrojem velkého znečištění v dané lokalitě. Proto bychom chtěli vyzvat obyvatele, aby topili správně, neškrtili kotle a spalování probíhalo, jak má. Má to velký vliv na množství emisí. Také chceme vyzvat, aby netopili v krbech," řekla Plamínková.

Podle náměstka ředitele ČHMÚ Jana Macouna se situace v následujících dnech nezlepší. "Ráz počasí je takový, že Praha je na hraně mezi oblastmi, kde se situace zlepšuje a kde je stále ještě problematická. Očekáváme, že obdobná situace se udrží zhruba do konce týdne s tím, že nevylučujeme nějaký krátkodobý pokles koncentrací, ale očekáváme potom jejich opětovný nárůst," řekl.

Po několika dnech byla v pondělí odvolána smogová situace ve Zlínském kraji a v části Moravskoslezského kraje. Ve větší části Moravy už smog není, na většině území Čech naopak smogová situace pokračuje.

autor: ČTK