před 1 hodinou

Meteorologové v úterý ráno opět vyhlásili smogovou situaci ve Zlínském kraji kvůli vysoké koncentraci polétavého prachu v ovzduší. Oznámil to Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Smogová situace je za leden v regionu vyhlášena již potřetí. Naposledy to bylo minulý pátek, odvolána byla v pondělí nad ránem. Ve Středočeském kraji byl v úterý ráno odvolán signál regulace vyhlášený v sobotu, smogová situace v regionu platí dál. Při regulaci by firmy měly dodržovat ekologická opatření a částečně omezovat výrobu. Smogová situace platí celkem v deseti regionech České republiky.

autoři: ČTK, Domácí