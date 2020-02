V Krkonoších hrozí orkán, horní část lanovky na Sněžku už stojí

Meteorologové varovali před silným větrem, který by měl večer zasáhnout Česko, v Krkonoších by mohl dosáhnout síly orkánu. V nejvyšších českých horách platí druhý stupeň lavinového nebezpečí z pětibodové stupnice. Mírné nebezpečí pádu laviny by mělo v pondělí klesnout na nejnižší první, informovala na svém webu krkonošská horská služba.

V neděli dopoledne se zastavil kvůli sílícímu větru horní úsek lanovky na Sněžku, lanovka může jezdit do rychlosti větru 60 km/h. Dolní úsek je Pec pod Sněžkou - Růžová hora, horní Růžová hora - Sněžka. Aktuální informace jsou na webu lanovky. Ještě v 8:00 bylo na Sněžce podle polské horské služby kolem nuly a vál slabý vítr o rychlosti 14 kilometrů v hodině. Na hřebenech Krkonoš je okolo 60 až 100 centimetrů sněhu, více ho je na závětrných svazích a žlabech, kde se vytvořily desky z převátého sněhu. Za poslední sněžení napadlo za silného západního až severního větru přes půl metru sněhu. "Sněhová pokrývka se postupně stabilizuje, avšak ve spodních vrstvách je vlhká až mokrá. Uvolnění laviny je možné jen při velkém dodatečném zatížení, a to jen ojediněle ve velmi strmém extrémním terénu, které se většinou zastaví ještě na svahu," uvedl Robert Dlouhý z krkonošské horské služby. Druhý stupeň znamená mírné nebezpečí lavin, podmínky pro túry jsou převážně bezpečné. Při prvním lavinovém stupni z pětibodové stupnice bývají nebezpečná místa pouze ojediněle. Lavinovými lokalitami na české straně Krkonoš jsou Kotelní jámy, údolí Bílého Labe od Boudy u Bílého Labe, Kozí hřbety a Labský, Obří, Dlouhý a Modrý důl. Meteorologové na neděli pro Královéhradecký kraj předpovídají jasno až polojasno, večer od západu přibývání oblačnosti. Nejvyšší denní teploty mají stoupat k deseti nad nulou, v 1000 metrech na horách má být kolem plus tří stupňů. Vítr bude večer zesilovat, v Krkonoších může dosáhnout až síly orkánu, v nárazech až 125 kilometrů v hodině. Hranice orkánu je 117,7 kilometru v hodině. Upozornění na velmi silný vítr platí do úterního večera.