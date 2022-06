Tři mrtví v Krkonoších. Na auto spadl strom, který nevydržel nápor větru

Nehoda se stala na silnici, která vede do obce Malá Úpa a dále na hraniční přechod s Polskem. Podle Správy Krkonošského národního parku ji zapříčinil asi 30 metrů vysoký smrk, jehož pád s největší pravděpodobností způsobila vichřice, která v neděli odpoledne na Sněžce dosáhla síly orkánu.

Místo nedělní tragické nehody na silnici do Malé Úpy. | Foto: Policie ČR,

Na místě neštěstí podle zdravotnických záchranářů přišly o život dvě ženy ve věku 88 a 76 let, třetím zemřelým je šestnáctiletý mladík. Hasičům se ale podařilo vyprostit sedmasedmdesátiletého muže, kterého poté předali do péče zdravotnické záchranné služby. Do nemocnice ho transportoval vrtulník.

Poryv větru zlomil zhruba metr silný strom ve výšce asi tří až čtyř metrů nad zemí. "Šlo o vzrostlý smrk. Kůrovcem napadený nebyl," řekl ČTK mluvčí Krkonošského národního parku Radek Drahný. Jde podle něj o první takový tragický případ v Krkonoších. Dodal, že v lokalitě dnes kvůli větru spadly ještě další dva stromy.

Správa parku lesní porost podél cest podle Drahného sleduje a rizikové stromy preventivně kácí. Na vyšetřování okolností dnešní tragédie spolupracuje s policií.