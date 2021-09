V obří jeskyni v americkém Kentucky začíná olympiáda robotů. Češi vsadili na robopsy

Tři roky trvá soutěž DARPA Subterranean Challenge, kterou lze nazvat jako "olympiádu robotů". Vyvrcholí posledním kolem v americkém Kentucky, které se koná od úterý do pátku. Do finále se probojovalo osm nejlepších robotických týmů světa a mezi nimi jsou i Češi z Fakulty elektrotechnické ČVUT. První tři týmy si rozdělí odměnu 3,5 milionu dolarů.

"Olympiádu robotů" pořádá agentura amerického ministerstva obrany v rozsáhlém podzemním komplexu MegaCavern, což je bývalý vápencový důl v Louisville v Kentucky. Soutěž simuluje v reálném prostředí situaci při záchraně lidí po katastrofách. Týmy mají za úkol v neznámém prostředí během jedné hodiny identifikovat co nejvíce objektů. Druhým cílem robotů je odhalit unikající plyn. Poznatky využité v soutěži najdou uplatnění při časově kritických obranných i civilních operacích typu „vyhledej a zachraň“.

V jeskynních prostorech chybí GPS signál a bezdrátová komunikace je tak značně omezená. „Podmínky jeskyně nedovolují, aby roboty ovládal manuálně člověk, a budou proto při soutěži odkázány výhradně na svůj autonomní pohyb, rozhodování a vzájemnou koordinaci," upřesňuje profesor Tomáš Svoboda, vedoucí katedry kybernetiky Fakulty elektrotechnické ČVUT a šéf českého týmu.

"Naše robotické systémy jsme na extrémní podmínky připravovali v jeskynním komplexu Býčí skála v Moravském krasu a v podzemí pevnosti Dobrošov. V univerzitních laboratořích či dílnách takové podmínky nevytvoříte,“ doplňuje.

Český tým složený z odborníků katedry kybernetiky a katedry počítačů Fakulty elektrotechnické ČVUT se pokusí uspět s flotilou kolových, pásových, létajících a šestinohých záchranářských robotů. Z předchozích dvou kol budou Češi obhajovat třetí místo, které dokázali vybojovat proti konkurenci světových týmů z prestižních výzkumných institucí, jako je NASA, Massachusettský technologický institut (MIT), Kalifornský technologický institut (Caltech), Univerzita v Oxfordu či Spolková vysoká technická škola v Curychu.

Zatímco v prvních dvou kolech Češi soutěžili jako nesponzorovaný tým, nyní už se díky podpoře od agentury ministerstva obrany Spojených států pro pokročilé výzkumné projekty DARPA řadí do kategorie sponzorovaných týmů. Za peníze si pořídili dva kráčející roboty SPOT a od firmy General Laser si zapůjčili třetí exemplář čtyřnohých robopsů. Mimo tří novinek bude český tým vystavovat i roboty, se kterými již absolvoval předchozí kola.

Češi do USA odcestovali před dvěma týdny, aby měli dostatek času na přípravy před finálovým kolem. „Pořád se něco ladí a opravuje. Rychle se zvládla i záruční oprava jednoho SPOTa. Odsud je to do Bostonu blíže než z Prahy,“ vysvětluje Tomáš Svoboda a dodává, že jejich roboti jsou v podstatě v provozu ve dne i v noci. „Co se nestihne ve dne, musí se stihnout v noci. Navíc v noci lépe simulujeme obtížné světelné podmínky ztěžující detekci objektů. V podzemí také slunce nesvítí,“ dodává Tomáš Svoboda.

Tým soutěží pod hlavičkou CTU- CRAS-NORLAB (Czech Technical University - Center for Robotics and Autonomous Systems - Northern Robotics Laboratory). Výsledky budou vyhlášeny v pátek 24. září.