Nejlépe si Američané popovídají s robotem z Česka. Studenti za něj dostali miliony

Tým studentů ČVUT vyvinul robota Alquista, jenž ovládl celosvětovou soutěž Amazonu o nejlepšího hlasového asistenta. Přišli si tím na odměnu půl milionu dolarů (asi 10 milionů korun). Pro peníze to ale prý nedělají, ty navíc vyhráli už i na jiných soutěžích. "Utéct třeba do Silicon Valley, kde jsem již pracoval, je snadné. Ale kdo bude dělat vědu tady v Česku?" říká jeden z vítězů Petr Marek.

Vítězem čtvrtého ročníku Alexa Prize Social Bot Grand Challange o nejlepšího chatbota, kterou pořádá americký Amazon, se stal Alquist. Za robotem pojmenovaným podle stavitele robotů v Čapkově dramatu R.U.R stojí studenti z Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT (CIIRC). Ti slavili úspěch už na všech předchozích ročnících soutěže - tehdy však Alquist bral "pouze" dvakrát stříbrnou a jednou bronzovou medaili.

Nyní se český tým stal historicky prvním vítězem soutěže, jenž nepochází z USA. Za sebou nechal například i prestižní Stanfordovu univerzitu, která přitom sídlí v samotném srdci proslulé oblasti Silicon Valley, kde se nachází značná část významných počítačových a internetových firem, jako jsou Apple, Cisco či Google.

„Letos jsme se zaměřili na to, aby si člověk myslel, že se o něj chatbot opravdu zajímá,“ prozrazuje jeden z členů týmu Petr Marek a vysvětluje, že do něj zavedli položky uživatelských profilů, kam si robot ukládá vše, co se o dotyčném v konverzaci dozví. Vše pak může v dalším hovoru použít.

„Třeba z věty ‚Mám ráda film XYZ, protože se na něj vždy koukám se sestrou‘ si bot do uživatelského profilu neuloží jen název filmu, ale i to, že má dotyčná sestru,“ vysvětluje Marek. Krom toho jejich Alquist umí listovat databázemi na internetu, takže si okamžitě najde třeba režiséra nebo hlavního herce daného snímku a může konverzovat i o něm.

Soutěž běžela od loňského září až do konce letošního června. První půlrok měly týmy čas na budování chatbota. V další fázi si všichni lidé ve Spojených státech, kteří používají v mobilu či například na svém tabletu hlasového asistenta od společnosti Amazon, mohli popovídat s jedním z deseti sociálních robotů, kteří byli v soutěži. Výběr byl náhodný a po skončení konverzace ji člověk ohodnotil jednou až pěti hvězdičkami.

Na základě těchto výsledků se postupovalo do finále. V něm si s chatboty povídali tři komunikátoři, přičemž jejich hovor sledovali porotci. Jakmile jim přišlo, že umělá inteligence již udělala příliš chyb nebo neví, co má říkat, konverzaci ukončili. Cílem tedy bylo dosáhnout se svým botem co nejdelší konverzace a mít ji co nejlépe ohodnocenou.

Komunikátoři se bavili o populárních tématech jako film, hudba, sport či dovolená. Mohli zkusit i okrajovější témata, ale ta byla pro všechny roboty stejná, aby to bylo spravedlivé.

Studenti kolem specialisty ČVUT na umělou inteligenci Jana Šedivého, jenž má dlouholeté zkušenosti z technologických firem IBM či Google, využili svých zkušeností z minulých ročníků soutěže a připravili Alquista na nejčastější scénáře konverzace. Letos ke klasickým tématům přibyla například i olympiáda či koronavirus.

České naděje V seriálu online deníku Aktuálně.cz "České naděje" vás seznamujeme s mladými nadějemi české vědy, kultury i české společnosti. Jsou mladí, ale již slaví mezinárodní úspěchy, vedou vlastní výzkumy, vynikají v umělecké oblasti, popřípadě jsou obětaví dobrovolníci či probouzí občanskou společnost.

Český robot nás pobavil, pochvalovali si američtí porotci

Historicky první neameričtí vítězové střetnutí neberou jako svůj největší handicap skutečnost, že angličtina není jejich rodný jazyk, ale spíše neznalost amerického kulturního prostředí. „Nežijeme v jejich kultuře. Když se stane něco v Americe, tak se to dozvíme až se zpožděním. Neznáme jejich zvyklosti,“ vysvětluje Marek.

Práci programátorů chatbota přirovnává ke psaní divadelního scénáře plného improvizací. „Napíšeme třeba Alquistovi otázku ‚Jaký je váš oblíbený film?‘ a připravíme ho na všechny možné reakce jako ‚Můj oblíbený film je XYZ‘, ‚Nemám žádný oblíbený film‘, popřípadě ‚Proč se ptáš na takovouto otázku?‘. Naučíme ho na každou odpovědět a reagovat dál a dál,“ vysvětluje. Jejich robot se ve finále držel nejlépe ze všech účastníků. Absolvoval šest konverzací s průměrnou délkou téměř patnácti minut, přičemž jedna z nich trvala celou půlhodinu.

Porotci si pochvalovali, že pražský bot byl i vtipný. Jak vysvětluje další člen úspěšného pražského týmu Van Duy Ta, zvaný Ivan, vybavili ho zajímavostmi ke každému dni v následujících dvou měsících, kdy mohly finálové rozhovory probíhat.

Ty se nakonec konaly 29. července, a tak Alquist zalistoval ve své databázi a komunikátorovi sdělil, že je dnes Světový den rtěnek. „A víte, že rtěnku už používala i královna Kleopatra? Šlo o odstín červené barvy, vyrobené z rozmačkaných brouků a mravenců. Chutné, co?“ dodal robot. „Zní to lahodně,“ usmíval se zkoušející.

„Podobných zábavných faktů znal Alquist spoustu, a to i o filmech, hercích či zpěvácích. Lidé je milují,“ vysvětluje Ivan.

Když utečeme do USA, kdo bude dělat vědu v Česku?

Amazon tímto prestižním kláním a odměnami ve výši statisíců dolarů jednak podporuje univerzitní výzkum v oblasti umělé inteligence a jednak si vychovává mladé talenty, kteří budou přímo u něj nebo jinde pracovat a vylepšovat konverzační umělou inteligenci.

Petr Marek se však za prací do Spojených států nechystá. „Ono je hrozně jednoduché utéct někam za kopečky, ale kdo to bude dělat tady? Takže bychom raději zůstali v Česku, své zkušenosti tady zúročovali a rozvinuli zde výzkum. A krom toho jsem v Silicon Valley již pracoval v letech 2019 a 2020,“ říká Marek.

Již nyní se členové týmu angažují v inkubátoru ČVUT eClub, v němž studenti společně s technologickými firmami řeší určité problémy či úkoly, čímž mohou získat nejen zkušenosti, ale i zajímavé peníze.

Hlasoví asistenti mají podle vítězů americké soutěže velkou budoucnost. A nejde jen o to, že by mohli nahradit lidi v call centrech. Mohou také pomáhat řidičovi. Chatbot mu může připomenout, že je čas večeře, a nabídnout se, že by mohl zatím objednat třeba pizzu v podniku, ke kterému se blíží. Popřípadě řidiče zabaví, aby se nenudil nebo neusnul, takže ho může například upozorňovat na zajímavé informace o místech, kudy projíždí.

Značnou perspektivu chatbotů vidí tito studenti i v oblasti psychoterapie. "Zvláště v zemích třetího světa na ni lidé nemají peníze, přitom by kolikrát stačilo, kdyby si jen o svých problémech s někým promluvili a ten někdo jim kvalifikovaně poradil,“ říká Petr Marek.

Tvůrci nepředpokládají, že by se Alexa v dohledné době naučila česky, protože pro Amazon je Česko příliš malý trh. „Takže když jsem chtěl po Alexe, byť v angličtině, dobrou a co nejbližší restauraci, doporučila mi nějakou v Německu u hranic s Českem, protože to byla nejbližší restaurace, kterou znala,“ vysvětluje Marek.

Za vítězství obdrželi čeští studenti půl milionu dolarů. „Upřímně, na nějaké peníze jsme si přišli už těmi předchozími úspěchy. Co budeme dělat s těmito, ještě nevíme,“ shodují se členové týmu. Petr Marek vzápětí dodává, že pro peníze to nedělají. "Prostě nás to baví, takže to budeme dělat dál. Teď jsme sice na špičce, ale nějaká pýcha na to, že jsme něco vyhráli, nás tam rozhodně neudrží,“ říká.