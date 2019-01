V Jeseníkách spadla největší lavina za posledních 20 let, asi dvoumetrová vrstva

V lavinovém katastru ve Velkém Kotli v Jeseníkách se v týdnu uvolnila velká lavina o délce 300 až 400 metrů. V oblasti platí třetí stupeň lavinového nebezpečí. Pro lyžaře i běžkaře tam ale panují ideální zimní podmínky, všechna lyžařská střediska jsou otevřena. V nejvyšších partiích Jeseníků je průměrně až 180 centimetrů sněhu a na hřebenech 80 centimetrů. Jesenická horská služba však nedoporučuje kvůli mlze a silnému větru hřebenové túry.

"Na Ovčárně máme dva stupně pod nulou, je tu mlha a fouká na hřebenech poměrně silný vítr. Běžecké stopy jsou projeté z Ovčárny na Červenohorské sedlo a na Vřesovou studánku. Ve spodních částech se trasy kolem Karlova a Paprsku projedou určitě na víkend. Ve středu bylo mírné oteplení, prachový sníh se tak usadil a vznikla krusta, takže se už nevytvářejí sněhové jazyky," řekl dispečer jesenické horské služby Jiří Hejtmánek.

Kvůli velkému množství sněhu, který na horách připadl v uplynulých dnech, by se neměli vydávat lyžaři či turisté mimo vyznačené trasy. V týdnu podle Hejtmánka ujela velká lavina ve Velkém Kotli.

"Lavina byla pravděpodobně samovolná. Dá se říci, že za posledních 20 let to byla největší lavina v Jeseníkách. Urvaly se zhruba dva metry sněhu, odtrh byl dlouhý 300 až 400 metrů. Utrhlo se to na firnovém podkladu, který se vytvořil během oblevy kolem Vánoc a Silvestra. Veškerý sníh, který připadl za posledních 14 dní, odjel v těchto úsecích dolů," řekl Hejtmánek. Kdy přesně se lavina odtrhla, horská služba neví, svědci si jí všimli v úterý a nahlásili to záchranářům.

Největší laviny v Jeseníkách padají podle lavinového specialisty na jaře, koncem března a začátkem dubna. Jde o základové laviny. Svou roli hraje fakt, že kotel je otočen na jih a svítí na něj slunce. "Tato lavina však byla desková, takže odjela jednom jedna nebo několik vrstev nad základovou vrstvou. V laviništi tak zbylo zhruba ještě půl metru sněhu, místy i více," dodal Hejtmánek.

Dostatek sněhu si však pochvalují lyžařská střediska. Díky přírodnímu sněhu zprovozňují další sjezdovky, ale i atrakce. Například na Červenohorském sedle, kde hlásí až půldruhého metru sněhu, zimní nadílky využili k vybudování snowparku na jižním svahu. Dostatek sněhu hlásí i níže položená střediska, jako jsou například Hlubočky u Olomouce.

Na Ovčárně se těžce zranila šestnáctiletá lyžařka

V Jeseníkách se ve čtvrtek dopoledne těžce zranila šestnáctiletá lyžařka. Upadla při jízdě na lyžích a utrpěla poranění páteře a pánve. Dívku přepravil vrtulník do ostravské fakultní nemocnice, informoval mluvčí záchranné služby Moravskoslezského kraje Lukáš Humpl.

Dívka se zranila ve středisku na Ovčárně. "Šestnáctiletá dívka upadla při jízdě na lyžích a podle informací, které mají záchranáři k dispozici, zůstala několik desítek sekund v bezvědomí. Jako první ji poskytovali pomoc horští záchranáři. Pacientka utrpěla poranění v oblasti páteře a pánve," uvedl mluvčí záchranné služby.

Dívku museli záchranáři zajistit pánevním pásem a krčním límcem a následně ji uložili do vakuové matrace. Kvůli povaze poranění zvolili leteckou přepravu. Pacientka byla následně předána do péče lékařů urgentního příjmu ostravské fakultní nemocnice, dodal Humpl.

