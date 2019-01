Video: Hotel ve Švýcarsku zavalila lavina. Sníh prorazil stěny restaurace

před 1 hodinou

Lavina zasypala hotel Säntis ve švýcarském kantonu Appenzell Ausserrhoden | Video: St. Galler Tagblatt

Tři hosté hotelu Säntis ve švýcarských Alpách v kantonu Appenzell Ausserrhoden ve čtvrtek utrpěli zranění, když budovu zavalila lavina. Sníh se dostal přímo do budovy a ohrozil hosty v hotelové restauraci. "Ozval se hrozný hluk a do zadní části restaurace se navalil sníh," vypověděl jeden z hostů místnímu deníku St. Galler Tagblatt. Stalo se to odpoledne a v restauraci bylo v tu chvíli jen málo lidí. Silné sněžení způsobilo na východě Švýcarska za posledních několik dní už desítky nehod. Podle meteorologů bude sněžit do poloviny nadcházejícího týdne, s výjimkou krátkého víkendového oteplení, kdy lze počítat i s deštěm.

Er kam mit dem Schrecken davon: Ein Mann, der den Lawinenniedergang auf der Schwägalp hautnah erlebte, erzählt. https://t.co/1kdWDbzVNr — Tagblatt.ch (@tagblatt_ch) January 10, 2019